В Антарктиде нашли останки женщины, жившей 200 лет назад: они могут переписать историю открытия континента

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Самые древние из известных человеческих останков, обнаруженных в Антарктиде, принадлежат молодой женщине, умершей между 1819 и 1825 годами. Эта находка породила вопросы о том, как человек оказался на самом изолированном континенте планеты еще до начала его официального освоения.

Автор: Xuyu Chi Источник: unsplash.com

Фрагмент черепа 7 января 1985 года обнаружил чилийский биолог Даниэль Торрес Наварро при сборе морского мусора на пляже Ямана на мысе Ширрефф (остров Ливингстон). Череп был наполовину скрыт в песке, а его открытая часть позеленела от разросшихся микроводорослей. Рядом исследователь собрал два фрагмента верхней челюсти с зубами, однако нижняя челюсть и другие кости скелета отсутствовали. В 1988 и 1993 годах поблизости нашли бедренные кости, предположительно принадлежавшие тому же человеку. Позже пляж назвали в честь коренного народа юга Южной Америки — ямана; сейчас эта территория входит в особо охраняемый район Антарктики № 149.

Анализ костей, опубликованный в журнале International Journal of Circumpolar Health, показал, что останки принадлежали женщине смешанного происхождения около 21 года, вероятно родом из южных проливов Чили. На костях и зубах сохранились следы дефицита питания, анемии и воспаления наружного уха. Её гибель датируется 1819-1825 годами — периодом активного промысла тюленей в этом регионе. Учёный выдвинул две основные версии произошедшего: женщина могла прибыть на промысловом судне и остаться на берегу либо умерла на борту и была похоронена в море, после чего тело вынесло на берег течениями. Подтвердить принадлежность всех костей одному человеку с помощью анализа ДНК на момент публикации исследования не удалось.

Реконструированный череп хранится в научном отделе Чилийского антарктического института.
Реконструированный череп хранится в научном отделе Чилийского антарктического института.
Автор: Дэниел Торрес Наварро Источник: explorersweb.com

По подтверждённым историческим данным, материковую Антарктиду впервые увидели в январе 1820 года участники экспедиций Фаддея Беллинсгаузена и Эдварда Брансфилда. Вместе с тем в работе, вышедшей в журнале Королевского общества Новой Зеландии, исследователи проанализировали устные предания маори о полинезийском мореплавателе Хуи Те Рангиоре (иногда Уи-те-Рангиоре), который предположительно достиг южных широт в VII веке н.э. Легенда описывает «туманное, затянутое туманом и тёмное место, невидимое солнцу», а также голую ледяную среду, из-за чего авторы предположили, что полинезийцы могли пересечь антарктические воды и даже увидеть континент. Однако другие учёные, включая археолога Атолла Андерсона, оспаривают эту трактовку, указывая на вероятные неточности перевода XIX века и отсутствие археологических следов доевропейских полинезийцев южнее 50-й параллели.

Источник: discovermagazine.com

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