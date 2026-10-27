В Англии обнаружили новый вид болотных динозавров мелового периода

Спустя более чем четверть века после обнаружения окаменелостей на кирпичном заводе в графстве Суррей британские палеонтологи смогли описать новый род и вид динозавра — Paludohadros proudlovii. Остатки животного нашли в 2001 году в карьере Смоукджекс на территории предприятия Wienerberger's Ewhurst Works (также известного как Smokejacks Brickworks) и передали в Музей естественной истории в Лондоне. С полным отчетом об этом открытии и выводами ученых можно ознакомиться в свежем выпуске международного профильного издания Journal of Systematic Palaeontology.

Художественная реконструкция недавно описанного травоядного динозавра Paludohadros proudlovii: ящер из группы игуанодонтов бредёт по илистому берегу доисторического водоёма. На заднем плане виден силуэт опасного хищника тех мест — спинозаврида барионикса. Автор: Guilherme Gehr Источник: phys.org

Данное животное обитало на нашей планете около 125 миллионов лет назад, во время барремского века раннего мелового периода. В ту эпоху территория современной южной Англии представляла собой обширную заболоченную местность с илистыми грунтами. Следует отметить, что условия окружающей среды отражены в родовом имени динозавра, образованном от латинского слова palus — «болото». Вторую часть имени динозавра — proudlovii — посвятили памяти Уилла Праудлова. Он заведовал карьером кирпичного завода Ewhurst Works (графство Суррей), где рабочие добывали глину и где впоследствии были найдены кости нового ящера.

Paludohadros proudlovii относится к игуанодонтиям — группе четвероногих растительноядных динозавров, отличительной анатомической чертой которых было наличие крупных шипов на больших пальцах передних конечностей. Длина найденной особи составляла около 5 метров, а масса — от 1,5 до 2 тонн. Анализ структуры костной ткани показал, что скелет принадлежал молодой особи. Взрослые представители данного вида могли достигать вдвое больших размеров.

Останки динозавра на месте обнаружения в карьере. Автор: Tim Burgess Источник: phys.org

Длительное время фрагменты скелетов игуанодонтов с юга Англии классифицировались палеонтологами как принадлежащие роду Iguanodon или его более мелкому родственнику Mantellisaurus. Ситуация изменилась в 2023 году, когда детализированное переописание анатомических характеристик мантеллизавра предоставило ученым новые диагностические инструменты. Использование обновленных критериев позволило провести повторную экспертизу музейных коллекций и выделить Paludohadros proudlovii в самостоятельный таксон.

Палеонтологические данные указывают на то, что новый вид делил ареал обитания с крупными хищниками. В том же геологическом слое глинистой формации Уилд, в ста метрах от места раскопок Paludohadros proudlovii, ранее был найден голотип спинозаврида Baryonyx walkeri. Открытие Paludohadros proudlovii делает его первым валидным таксоном игуанодонтий, описанным из барремских слоев формации Уилд, расширяя понимание биоразнообразия раннего мелового периода.

Источник: tandfonline.com