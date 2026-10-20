Международная команда астрофизиков выявила различия в содержании кислорода в глубинных слоях атмосфер Урана и Нептуна. Результаты исследования, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, позволяют предположить, что два ледяных гиганта сформировались в разных областях ранней Солнечной системы, а затем вышли на нынешние орбиты.

Снимки Урана (слева) и Нептуна (справа), сделанные с помощью телескопа «Хаббл». Автор: NASA Hubble Источник: commons.wikimedia.org

Важно отметить, что измерить состав недр этих планет напрямую невозможно. Единственным аппаратом, побывавшим у Урана и Нептуна, был «Вояджер-2» (в 1986 и 1989 годах), а другие атмосферные зонды туда не отправляли. Поэтому ученые использовали косвенный метод. Монооксид углерода (CO) в верхней тропосфере сохраняет след химических реакций в горячих глубоких слоях, где кислород находится преимущественно в составе воды. По количеству CO можно рассчитать содержание кислорода возле поверхности планеты. Авторы объединили численные модели химии и переноса веществ в атмосфере с наблюдениями CO, в том числе полученными с помощью интерферометра ALMA.

Согласно расчётам, содержание кислорода относительно водорода в недрах Урана превышает протосолнечное в 62-177 раз, а в недрах Нептуна — в 222-342 раза. Отношение углерода к кислороду (C/O) служит химическим отпечатком материала, из которого формировалась планета. Для Урана оно составило 0,06-0,52, для Нептуна — 0,02-0,12. Из этого следует, что у Урана значение близко к протосолнечному, у Нептуна оно ниже. Сравнение с моделью протопланетного диска привело авторов к выводу о разных путях формирования или эволюции этих планет.

Данные по Урану дополняет отдельная работа в том же журнале. Благодаря наблюдениям чилийской радиообсерватории ALMA, проведённым в 2022 и 2024 годах, команде учёных во главе с Тибо Кавалье впервые удалось подтвердить присутствие CO в нижнем слое атмосферы планеты: на каждый миллиард её частиц приходится лишь 5,8 молекулы угарного газа. На Нептуне доля CO составляет около 0,2 части на миллион. Содержание кислорода в недрах Урана авторы оценили как не менее 52 протосолнечных значений (с допуском от −20 до +30), для Нептуна принято значение около 200.

Зарождение Урана и Нептуна возле молодого Солнца в окружении протопланетного диска из газа и пыли. Хотя эти ледяные гиганты долгое время считались «близнецами», учёные выяснили, что недра атмосферы Нептуна содержат значительно больше кислорода. Такая разница в химическом составе доказывает, что планеты формировались из разного «строительного материала» и зародились в абсолютно разных областях ранней Солнечной системы. Автор: Юго-западный научно-исследовательский институт Источник: www.eurekalert.org

В газопылевом диске молодой Солнечной системы летучие соединения конденсировались при разных температурах по мере удаления от звезды. Разница в доле кислорода указывает на то, что Уран и Нептун зарождались в различных температурных зонах протопланетного диска, а свои текущие орбиты заняли позже в ходе гравитационной миграции.

Авторы отмечают, что основным источником неопределённости остаётся интенсивность вертикального перемешивания в атмосферах. Результаты также предложено использовать при выборе широты входа в атмосферу для будущей миссии Uranus Orbiter and Probe. По оценкам, зонд такой миссии сможет измерить состав атмосферы до глубин порядка 10-20 бар.

Источник: eurekalert.org