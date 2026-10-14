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Астрофизики из Корнелльского университета (США) и Бристольского университета (Великобритания) впервые определили точные контуры раскаленной атмосферы экзопланеты с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Nature Astronomy, газовая оболочка небесного тела WASP-17b при общей круглой структуре обладает выраженной асимметрией с одной дополнительно вытянутой стороной.

Асимметрия атмосферы горячего юпитера WASP-17b. Из-за синхронного вращения планеты мощный экваториальный поток переносит тепло с раскалённой дневной стороны на ночную. Слева (на вечерней границе дня и ночи) перегретая атмосфера сильно расширена, а справа (на утренней) — заметно сжата из-за охлаждения на ночной стороне. Астрофизикам под руководством Лили Алдерсон впервые удалось картировать эти неровные контуры по всей окружности планеты с помощью новой спектроскопической методики «передающие струны». Автор: Engine House and Hannah Wakeford Источник: www.bristol.ac.uk

Для расшифровки данных космического телескопа «Джеймс Уэбб» ученые впервые применили аналитический метод, получивший название «передающие струны». Эту методику разработали астрофизики Бристольского университета доктор Дэвид Грант и доктор Ханна Уэйкфорд. Алгоритм позволил впервые разделить профили восточного и западного терминаторов (линий смены дня и ночи) экзопланеты при ее прохождении по диску родительской звезды.

В центре внимания ученых оказалась экзопланета WASP-17b — огромный газовый гигант, удаленный от Солнечной системы примерно на 1300 световых лет. Полный оборот вокруг своей звезды планета совершает всего за 3,7 земных дня. Из-за мощной гравитации светила она находится в так называемом приливном захвате: точно так же, как Луна по отношению к Земле, планета всегда «смотрит» на звезду одним боком. В результате на ее дневной стороне царит вечный раскаленный зной, а противоположное полушарие навсегда погружено в холодную тьму.

Расчеты показали, что температура атмосферного края на утренней стороне WASP-17b составляет около 858 К, а на вечерней — примерно 1522 К. Разница достигает приблизительно 650 градусов. При этом более горячая сторона имеет более протяженную атмосферу.

Транзит экзопланеты WASP-17b по диску родительской звезды глазами телескопа «Джеймс Уэбб». Наблюдения выявили необычную асимметрию ее газовой оболочки: планета «раздута» неравномерно. На иллюстрации видно, как мощные ветра гонят раскаленный газ с вечно освещенной дневной стороны через границу заката (красная, более протяженная область). Обогнув холодную ночную сторону, этот газ остывает, сжимается и возвращается уже через утренний край (синяя, более компактная зона). Подобный анализ силуэта атмосферы на просвет позволяет астрономам буквально «составлять карту погоды» на далеких мирах, отслеживая температуру и циркуляцию ветров на разных участках планеты. Автор: Engine House and Hannah Wakeford Источник: www.bristol.ac.uk

Резкий температурный градиент между дневной и ночной сторонами порождает экваториальные ветра высокой скорости. Перенос разогретого газа приводит к неравномерному расширению атмосферы, из-за чего восточный край газовой оболочки оказался протяженнее западного.

До применения метода «передающих струн» при анализе транзитных данных — момента прохождения планеты на фоне родительской звезды — астрофизики традиционно рассматривали атмосферы экзопланет как однородные сферические оболочки. Стандартные алгоритмы усредняли показатели со всех участков лимба планеты, что не позволяло зафиксировать локальные деформации и высотные перепады.

Способность различать асимметрию контуров дает планетологам инструмент для прямого картографирования метеорологических и термических процессов на других планетах. Различия в высоте и плотности атмосферы на разных сторонах небесного тела позволяют точно отделять утренний и вечерний терминаторы планеты, фиксировать высотные ветры и строить трехмерные модели климата за пределами Солнечной системы. Новая методика позволит уточнить химический состав, температурные профили и динамику ветров у более чем 6000 подтвержденных на сегодняшний день внесолнечных планет.

Источник: bristol.ac.uk