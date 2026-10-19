Ученые впервые зафиксировали импульсы отдельных нейронов в малоизученной области человеческого мозга

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| Новость | Наука и космос

Ученые из Йельского университета провели уникальный эксперимент, во время которого зафиксировали импульсы отдельных нейронов в клауструме (ограде) человеческого мозга во время выработки защитных реакций на угрозу. В исследовании, представленном в журнале Nature Neuroscience, авторы доказали, что этот подкорковый отдел непрерывно анализирует риски: он отслеживает уровень неизвестности в окружающей среде и измеряет расхождение между субъективными ожиданиями человека и фактически пережитым негативным событием.

Автор: Robina Weermeijer Источник: unsplash.com

Ограда головного мозга представляет собой тонкую пластинку серого вещества, расположенную глубоко под корой полушарий. Несмотря на компактные размеры, структура обладает обширной сетью двусторонних связей практически со всеми областями неокортекса. Долгое время ее функциональное назначение оставалось предметом научных дискуссий: выдвигались гипотезы от координации сознания до роли первичного ретранслятора сенсорных импульсов. Зафиксировать активность отдельных человеческих клеток в этой области ранее не удавалось из-за малой толщины структуры и сложности точного позиционирования датчиков.

В эксперименте приняли участие семь пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, проходивших предоперационный интракраниальный мониторинг. Для регистрации электрических импульсов единичных клеток исследователи использовали специализированные электроды с микропроводами диаметром 40 микрометров. Испытуемые выполняли компьютеризированную задачу на обучение избеганию: управляя виртуальным аппаратом, они должны были облетать препятствия. Безопасные траектории периодически и непредсказуемо менялись, вынуждая участников адаптировать стратегию на основе негативного опыта — столкновений с объектами.

Расположение электродов в передней поясной коре.
Расположение электродов в передней поясной коре.
Автор: Mingyue Hu Источник: www.nature.com

Из 110 проанализированных нейронов ограды 71% изменил частоту импульсации в ходе эксперимента. Исследователи выявили функциональное разделение клеток: часть популяции активировалась в момент появления препятствий, отвечая за базовый сенсорный анализ, тогда как другие группы кодировали скрытые вычислительные переменные. В частности, 28,2% нейронов реагировали на уровень неопределенности выбора, а 22,7% клеток сигнализировали об ошибке прогнозирования в момент неудачного исхода.

Параллельно ученые регистрировали показатели миндалевидного тела и передней поясной коры. Миндалевидное тело показало минимальную модуляцию математическими параметрами модели. Поясная кора также отслеживала ошибки прогноза, однако сохраняла активность даже в межраундовые паузы. Ограда мозга, напротив, включалась строго на этапе активного маневрирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что ограда выступает специализированным узлом для обновления внутренних когнитивных моделей при столкновении с неблагоприятными обстоятельствами.

Источник: yale.edu

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