Учёные восстановили 16 000-летнюю историю летних температур на Западных Балканах по донным отложениям боснийского озера

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Исследователи из Университета Этвеша Лоранда реконструировали изменения летней температуры на территории Западных Балкан за 16 000 лет по донным отложениям озера Прокошко в Боснии и Герцеговине.

Автор: Rigazzony Источник: creator.nightcafe.studio

Используя хитиновые головные капсулы хирономид как климатические индикаторы, а также анализ пыльцы и геохимии, учёные под руководством Энико Мадьяри проследили климатическую историю Западных Балкан от конца последнего ледникового периода до наших дней. В результате было установлено, что около 14 600 лет назад июльская температура поднялась с 8 до 10,2 градусов по Цельсию, но около 12 900 лет назад упала на 2,3 градуса. Похолодание в Альпах доходило до четырёх градусов, на Балканах составляло не более двух, а в Восточных Карпатах было менее одного градуса. Температура менялась с запада на восток.

Около 7 000 лет назад лето в регионе было теплее современного, что объясняется орбитальными изменениями. Спустя тысячу лет началось похолодание, а также стали заметны следы антропогенного воздействия. Сегодня озеро страдает от загрязнений из-за туризма, выпаса скота и насыщения воды биогенными веществами.

Источник: Phys.org

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