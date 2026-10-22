Учёные восстановили 16 000-летнюю историю летних температур на Западных Балканах по донным отложениям боснийского озера
Исследователи из Университета Этвеша Лоранда реконструировали изменения летней температуры на территории Западных Балкан за 16 000 лет по донным отложениям озера Прокошко в Боснии и Герцеговине.
Используя хитиновые головные капсулы хирономид как климатические индикаторы, а также анализ пыльцы и геохимии, учёные под руководством Энико Мадьяри проследили климатическую историю Западных Балкан от конца последнего ледникового периода до наших дней. В результате было установлено, что около 14 600 лет назад июльская температура поднялась с 8 до 10,2 градусов по Цельсию, но около 12 900 лет назад упала на 2,3 градуса. Похолодание в Альпах доходило до четырёх градусов, на Балканах составляло не более двух, а в Восточных Карпатах было менее одного градуса. Температура менялась с запада на восток.
Около 7 000 лет назад лето в регионе было теплее современного, что объясняется орбитальными изменениями. Спустя тысячу лет началось похолодание, а также стали заметны следы антропогенного воздействия. Сегодня озеро страдает от загрязнений из-за туризма, выпаса скота и насыщения воды биогенными веществами.
Источник: Phys.org
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