Ученые установили, что акулы способны слышать звук и определять его источник на расстоянии до 74 метров

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Исследователи из Атлантического университета Флориды установили, что свободно плавающие акулы способны улавливать звук и определять направление его источника на расстоянии до 74 метров. Эксперимент проводился в естественной морской среде у берегов Флориды с участием чернопёрых акул вида Carcharhinus limbatus.

В ходе испытаний ученые использовали подводный динамик, транслировавший контролируемый акустический сигнал на разных дистанциях. Наблюдения показали, что на расстоянии до 74 метров рыбы меняли свое поведение и разворачивались в сторону источника звука.

Автор: Jerome Paillet / CC BY 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

У акул отсутствует наружное ухо, однако они воспринимают звуковые колебания в воде с помощью внутреннего уха. Поскольку под водой звук распространяется быстро и достигает обеих сторон головы почти одновременно, для определения направления хищники используют незначительные различия в движении частиц воды.

Полученные данные позволяют оценить, как низкочастотные звуки от движущихся морских обитателей и антропогенный шум от судов, двигателей и подводных работ влияют на поведение акул в прибрежных водах. В дальнейшем команда планирует протестировать реакцию животных на сигналы других частот и в различных природных условиях.

Источник: techno-science