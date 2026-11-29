Ученые связали привычку древних людей собирать сувениры 500 000 лет назад с эволюцией памяти
Группа ученых из Тель-Авивского и Оксфордского университетов выдвинула гипотезу о том, что древние люди начали собирать памятные сувениры около 500 000 лет назад, что могло сыграть ключевую роль в эволюции автобиографической памяти и формировании самосознания. Результаты междисциплинарного исследования, объединяющего данные археологии, психологии и нейробиологии, опубликованы в научном журнале Evolutionary Anthropology.
В качестве материальных подтверждений специалисты изучили находки с нескольких доисторических стоянок на территории Израиля:
- в пещере Кесем археологи обнаружили принесенную из других мест разноцветную гальку без видимого практического назначения;
- в долине Сахнин были найдены ручные рубила из кремня с окаменелостями, обработанные таким образом, чтобы природные вкрапления оставались нетронутыми в центре орудия;
- на стоянках Ревадим, Джальджулия и в пещере Кесем выявлены древние кремневые инструменты, повторно подобранные людьми спустя значительное время с сохранением следов первоначальной обработки и патины.
По мнению авторов работы, подобные предметы выступали внешними носителями информации, помогая гоминидам связывать воспоминания с конкретными охотничьими угодьями после исчезновения крупных животных вроде слонов и подтверждать достоверность своих рассказов перед соплеменниками. Авторы подчеркивают, что предложенная модель носит характер научной гипотезы и требует дальнейшего изучения.
Источник: sciencedaily
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