В Гонконге разработали флоссер с датчиками, который по жидкости из дёсен определяет содержание глюкозы и мочевой кислоты. Авторы проекта — исследователи из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) во главе с Хнин Йин Йин Ньейн, их статья вышла в Science Advances. Устройство проверили на небольших группах добровольцев: в них вошли здоровые люди, пациенты с диабетом, люди с повышенным содержанием мочевой кислоты и с больными зубами и дёснами. Показатели глюкозы и мочевой кислоты, которые выдавал флоссер, оказались близки к цифрам из лабораторного анализа крови. Кроме того, по кислотности и концентрации перекиси водорода можно было судить о размере дёсенных карманов — на него стоматологи ориентируются при диагностике пародонтита.

Внешне прибор напоминает обычный флоссер, но берёт он не слюну, а жидкость, которая скапливается в узких щелях между зубами и дёснами. Она находится у самой поверхности дёсен и обменивается с кровью веществами и маркерами воспаления, но её очень мало, поэтому собрать её удавалось с трудом. В устройстве эта жидкость попадает в крошечную камеру с датчиками, и через пару минут они показывают содержание глюкозы, мочевой кислоты, перекиси водорода и кислотность. Данные передаются на телефон.

Есть и недостатки: примерно половину собранной жидкости занимала слюна, а иногда в пробу попадала кровь. Авторы предлагают провести клинические испытания, чтобы узнать, помогает ли такой мониторинг лечить людей с диабетом и болезнями дёсен.

Источник: ScienceAlert