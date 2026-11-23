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Исследователи разработали экологичный прототип перезаряжаемой батареи, в которой для накопления и отдачи электрической энергии используются молекулы витамина B12. В ходе лабораторных испытаний экспериментальная ячейка продемонстрировала стабильную обратимую работу и успешно выдержала 250 циклов зарядки и разрядки.

Современные литий-ионные аккумуляторы полагаются на добычу и переработку редких и токсичных элементов — таких как литий, кобальт и никель. Их производство сопряжено с высокой нагрузкой на окружающую среду, сложной утилизацией отработавших батарей и рисками возгорания при повреждении корпуса или перегреве.

Учёные по всему миру ищут альтернативные источники питания на основе органических и биологических соединений, которые можно синтезировать в больших объёмах без использования тяжёлых металлов.

В основе новой разработки лежит природная структура витамина B12 (кобаламина). В живых организмах эта молекула участвует в сложных биохимических реакциях переноса электронов, что делает её перспективным кандидатом для создания электрохимических накопителей энергии:

Обратимый перенос заряда. В конструкцию батареи включили модифицированные молекулы витамина B12, способные многократно принимать и отдавать электроны без разрушения своей химической структуры.

В конструкцию батареи включили модифицированные молекулы витамина B12, способные многократно принимать и отдавать электроны без разрушения своей химической структуры. Безопасный электролит. В отличие от стандартных аккумуляторов с легковоспламеняющимися органическими растворителями, прототип работает на базе более безопасных и нетоксичных компонентов.

В отличие от стандартных аккумуляторов с легковоспламеняющимися органическими растворителями, прототип работает на базе более безопасных и нетоксичных компонентов. Ресурс в 250 циклов. На текущем этапе тестирования лабораторный образец сохранил работоспособность после 250 полных циклов заряда-разряда, подтвердив принципиальную жизнеспособность концепции.

По словам разработчиков, речь пока идёт об экспериментальном прототипе, которому предстоит пройти этап оптимизации для увеличения удельной ёмкости и скорости зарядки. Тем не менее использование доступных биомолекул открывает путь к созданию недорогих, безопасных и легко перерабатываемых аккумуляторов для маломощной носимой электроники, медицинских датчиков и систем резервного хранения энергии.

Источник: sciencedaily.com