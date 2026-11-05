Учёные создали из простого полисахарида биоразлагаемое покрытие с высокими отражающими свойствами.
Пектин содержится в кожуре цитрусовых и в яблоках. Этот ингредиент входит в состав желирующего сахара, который используется при приготовлении джемов. Исследовательская группа из Университета Осаки (Япония) нашла этому полисахариду совершенно иное применение: создание биоразлагаемых покрытий с высокой отражающей способностью.
Такие покрытия можно будет наносить на окна, чтобы они отражали тепло, помогая поддерживать прохладу в помещениях. Кроме того, их можно использовать для улучшения оптических датчиков, дисплеев и технологий защиты от подделок. Результаты исследования были опубликованы во вторник, 3 ноября, в научном журнале Advanced Materials.
Секрет нового материала кроется в его упорядоченной структуре на наноуровне. В качестве образца послужили так называемые «структурные цвета», встречающиеся в живой природе — например, переливающиеся крылья бабочек или радужный блеск жуков-златок.
В ходе предыдущих исследований ученым уже удавалось создавать материалы с подобными оптическими свойствами, однако в их основе лежали продукты нефтепереработки. Команда под руководством специалиста по материаловедению Такааки Касуги, эксперта в области целлюлозы, поставила перед собой задачу создать экологичную и биоразлагаемую альтернативу.
С помощью электрохимического осаждения исследователи «сложили» 100 тончайших слоев пектина и нановолокон целлюлозы. Этот особый метод в сочетании с уникальными свойствами пектина и целлюлозы позволил создать слои, которые могут быть как плотными, так и высокопористыми. Чередование таких слоев привело к возникновению существенных различий в их оптических характеристиках, а контраст между ними обеспечил конечному продукту чрезвычайно высокую отражательную способность.
В широком диапазоне длин волн света материал демонстрирует отражательную способность 97%. В ближнем инфракрасном диапазоне, который особенно важен для защиты от теплового излучения, этот показатель составляет 95%.
Исследователи полагают, что дальнейшая оптимизация состава материала и структуры отдельных слоев позволит расширить сферу его применения, сделав его пригодным для решения более узкоспециализированных задач. Кроме того, предложенный метод производства отличается простотой и возможностью масштабирования, что делает его весьма перспективным для промышленного внедрения.
Источник: Advanced Materials
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