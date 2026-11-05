Учёные создали из простого полисахарида биоразлагаемое покрытие с высокими отражающими свойствами.

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Пектин содержится в кожуре цитрусовых и в яблоках. Этот ингредиент входит в состав желирующего сахара, который используется при приготовлении джемов. Исследовательская группа из Университета Осаки (Япония) нашла этому полисахариду совершенно иное применение: создание биоразлагаемых покрытий с высокой отражающей способностью.

Материал можно адаптировать к различным длинам волн: три круглых образца синего, зеленого и оранжевого цветов, а также соответствующий им спектр отражения в диапазоне длин волн от 400 до 800 нм Автор: Advanced Materials Источник: advanced.onlinelibrary.wiley.com

Такие покрытия можно будет наносить на окна, чтобы они отражали тепло, помогая поддерживать прохладу в помещениях. Кроме того, их можно использовать для улучшения оптических датчиков, дисплеев и технологий защиты от подделок. Результаты исследования были опубликованы во вторник, 3 ноября, в научном журнале Advanced Materials.

Секрет нового материала кроется в его упорядоченной структуре на наноуровне. В качестве образца послужили так называемые «структурные цвета», встречающиеся в живой природе — например, переливающиеся крылья бабочек или радужный блеск жуков-златок.

В ходе предыдущих исследований ученым уже удавалось создавать материалы с подобными оптическими свойствами, однако в их основе лежали продукты нефтепереработки. Команда под руководством специалиста по материаловедению Такааки Касуги, эксперта в области целлюлозы, поставила перед собой задачу создать экологичную и биоразлагаемую альтернативу.

С помощью электрохимического осаждения исследователи «сложили» 100 тончайших слоев пектина и нановолокон целлюлозы. Этот особый метод в сочетании с уникальными свойствами пектина и целлюлозы позволил создать слои, которые могут быть как плотными, так и высокопористыми. Чередование таких слоев привело к возникновению существенных различий в их оптических характеристиках, а контраст между ними обеспечил конечному продукту чрезвычайно высокую отражательную способность.

В широком диапазоне длин волн света материал демонстрирует отражательную способность 97%. В ближнем инфракрасном диапазоне, который особенно важен для защиты от теплового излучения, этот показатель составляет 95%.

Исследователи полагают, что дальнейшая оптимизация состава материала и структуры отдельных слоев позволит расширить сферу его применения, сделав его пригодным для решения более узкоспециализированных задач. Кроме того, предложенный метод производства отличается простотой и возможностью масштабирования, что делает его весьма перспективным для промышленного внедрения.

Источник: Advanced Materials