Учёные совершили прорыв в области создания объединенных в сеть компьютерных чипов с клетками человеческого мозга

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
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| Новость | Наука и космос

Австралийская компания Cortical Labs специализируется на «биологических компьютерах», объединяя компьютерные чипы с клетками человеческого мозга. Теперь Cortical Labs сообщает о новом прорыве: 15 биокомпьютеров модели CL1 были соединены друг с другом, образовав систему под названием «HIVE» («Улей»), которая успешно справилась с поставленными задачами.

Клетки человеческого мозга живут на кремниевом чипе и соединены с электродами
Клетки человеческого мозга живут на кремниевом чипе и соединены с электродами
Автор: Cortical Labs Источник: corticallabs.com

Это еще одна важная веха в истории компании. В 2022 году Cortical Labs объявила, что в ходе эксперимента под названием «DishBrain» научила группу человеческих нейронов играть в видеоигру Pong. А в 2025 году компания выпустила свой первый коммерческий биокомпьютер — CL1.

В системе HIVE 15 биокомпьютеров совместно работают над решением задачи. Выяснилось, что отдельные устройства CL1 распределяют задачи между собой, тем самым повышая общую эффективность. По сути, они «осознали», что являются частью более крупной сети.

«Биологические вычисления обладают огромным потенциалом, однако для создания полезных систем нельзя полагаться на то, что каждая отдельная клеточная культура будет каждый раз функционировать безупречно», — приводит слова генерального директора и основателя Cortical Labs Бретта Кагана издание New Atlas.

Ключевым фактором этого прорыва стал принцип «улья».

Мозг распределяет информацию по специализированным областям, а в пчелином улье множество рабочих пчел, каждая из которых выполняет свою функцию, внося вклад в общий результат.

Бретт Каган

Именно этот принцип разработчики стремятся перенести на биокомпьютеры. Благодаря распределению задач такие системы становятся более стабильными, устойчивыми и производительными, чем отдельные клеточные культуры.

Компания Cortical Labs провела испытания своей системы HIVE. В ходе одного из экспериментов команда задействовала семь устройств CL1 для совместного распознавания символов. Сообщается, что благодаря объединению точность выросла с 80 до 99 процентов.

В другом тесте объединенным биокомпьютерам предстояло провести виртуального игрового персонажа через сетку к заданной цели. Результаты сравнили с показателями модели искусственного интеллекта Deep Q Network (DQN), которая работает на основе алгоритмов, а не человеческих клеток мозга. Модель DQN набрала 32 процента от максимально возможного количества баллов, а отдельное устройство CL1 — 40 процентов. В системе HIVE этот показатель достиг 80 процентов.

По словам Кагана, сам по себе факт взаимодействия автономных нейронных систем обработки информации не является чем-то новым. Однако теперь удалось достичь «масштаба, способного выйти за рамки физиологических ограничений — и это стало возможным благодаря исключительной управляемости, масштабируемости и возможностям аппаратной интеграции платформы CL1 от Cortical Labs».

Официальное исследование еще не опубликовано. На данный момент представлены лишь предварительные результаты, которые компания озвучила на первой конференции, посвященной «органоидному интеллекту» (Organoid Intelligence), в Вашингтоне.

Источник: New Atlas

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Автор: Cortical Labs
Источник: corticallabs.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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