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Ученые представили инновационный метод получения электроэнергии из кактусов. Соединив стебли растения, исследователи смогли достичь напряжения в 4,5 вольта, что превышает напряжение стандартной батарейки типа АА.

Исследование было сосредоточено на уникальных свойствах кактусов, и опунции в частности. Эти растения выработали уникальный фотосинтетический путь. Этот метод позволяет кактусам выживать в чрезвычайно засушливых условиях пустыни.

Большинство растений фотосинтезируют днем, используя солнечный свет для преобразования углекислого газа в сахара. Однако открытие пор в их листьях днем ​​приводит к значительной потере воды. Чтобы избежать этой проблемы, кактусы поглощают CO2 ночью, запасая его в виде яблочной кислоты. С наступлением дня эта кислота расщепляется в процессе фотосинтеза, но только на той стороне растения, которая освещена.

Как подчеркивают авторы, электроэнергия, вырабатываемая опунцией, может найти применение в сельском хозяйстве — например, для зарядки датчиков, отслеживающих состояние полей. Посадка опунции рядом с другими растениями может обеспечить фермеров дополнительным возобновляемым источником энергии.

Группа ученых обнаружила, что напряжение, вырабатываемое опунцией, значительно выше летом, когда растения получают больше солнечного света. Однако избыток солнечного света не всегда полезен. Если интенсивность света слишком высока, кактус начинает пытаться защититься от солнечных ожогов, что также приводит к падению напряжения.

Исследователи также изучили, как длительная нехватка воды влияет на производство энергии. В течение 15 месяцев они не поливали кактусы, наблюдая за их реакцией. Оказалось, что даже в таких экстремальных условиях растения не только выживали, но и иногда вырабатывали более высокое напряжение, чем регулярно поливаемые экземпляры.

Результаты исследования команды Калифорнийского университета подчеркивают замечательную устойчивость кактусов и их потенциал в качестве живых генераторов электроэнергии. Руководитель исследования Чарли Чесни признается, что была удивлена ​​результатами: растения смогли генерировать электричество, даже когда, казалось, были близки к гибели. Эти свойства означают, что опунции могут сыграть важную роль в будущем развитии новых, экологически чистых источников энергии, особенно в регионах, подверженных засухе и нехватке воды.

Источник: Plants, People, Planet