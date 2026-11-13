Ученые проектируют обсерваторию LISA для обнаружения новой популяции экзопланет в нашей галактике

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| Новость | Наука и космос

Инновационная обсерватория LISA (Laser Interferometer Space Antenna), находящаяся в настоящее время на стадии проектирования, предназначена для обнаружения гравитационных волн — крошечных искажений пространства-времени, создаваемых движением массивных объектов. Недавние исследования, проведенные американскими астрофизиками, показывают, что LISA может помочь открыть уникальные экзопланеты, вращающиеся вокруг двойных белых карликовых звезд в Млечном пути.

Автор: ESA

Как объясняет научный сотрудник Кейси Макграт из Университета Мэриленда, наиболее распространенными источниками сигналов LISA будут двойные системы белых карликов с очень тесными орбитами. Если в такой системе есть планета, ее присутствие можно обнаружить по сигналу гравитационных волн. Макграт сосредоточила свои исследования на массах планет и периодах обращения, которые можно обнаружить в данных, собранных LISA.

Механизм обнаружения сравним с уже используемым методом измерения радиальной скорости звезд, который включает наблюдение так называемого эффекта Доплера. Планета, гравитационно воздействуя на звезды, заставляет их вибрировать, что видно в видимом свете как сдвиг спектральных линий. В случае LISA подобные вибрации в системе модулируют сигнал гравитационных волн, в результате чего сигналы от планет появляются как боковые сигналы с частотами немного выше и ниже, чем основной сигнал.

Астрономы предсказывают существование до 10 миллионов двойных систем белых карликов в нашей галактике, чьи орбитальные периоды находятся в диапазоне, который может обнаружить LISA. Ожидается, что будущая миссия обнаружит около 10 000 таких отдельных систем, а также около 100 смешанных систем, в парах которых также присутствуют нейтронные звезды или черные дыры.

Ученые также разработали новый метод подтверждения открытия экзопланет в этих системах с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Это связано с тем, что такие планеты генерируют избыток инфракрасного света, видимого в данных наблюдательных приборов — даже на расстояниях до 500 световых лет. Авторы предполагают, что этот метод может обнаружить планету в пять раз массивнее Юпитера, а LISA при благоприятных условиях может обнаружить даже меньшие планеты.

Обсерватория LISA будет состоять из трех зондов, следующих за Землей по орбите, образуя треугольную структуру размером 2,5 миллиона километров с каждой стороны. Каждый зонд будет оснащен двумя телескопами, которые будут посылать и принимать лазерные сигналы, что позволит обнаруживать даже микроскопические изменения расстояния — меньше диаметра атома гелия — возникающие в результате прохождения гравитационных волн.

LISA — это проект, возглавляемый Европейским космическим агентством в сотрудничестве с НАСА, которое предоставляет технологические и научные ресурсы для миссии. Ученые надеются, что к середине 2030-х годов — после запуска обсерватории — станет возможным прорывное обнаружение совершенно новых миров с помощью гравитационных волн, которые невозможно наблюдать в видимом свете.

Источник: NASA

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