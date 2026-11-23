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Нейробиологи Университета Миннесоты предложили новое объяснение, почему правое полушарие мозга управляет левой половиной тела. По их версии, перекрёстная схема сформировалась более 500 миллионов лет назад в зрительной системе древних рыб.

Мартин Вессендорф и Даниэль Ван опубликовали работу в журнале Frontiers in Neuroanatomy. Они рассматривают контралатеральную организацию мозга, то есть связь каждого полушария с противоположной стороной тела. У человека и большинства позвоночных левое полушарие управляет правой половиной тела и обрабатывает сигналы от неё, а правое работает наоборот.

Ранее учёные предполагали, что перекрёст повышает эффективность нервной системы или что тело древнего предка позвоночных когда-то деформировалось. По мнению авторов, эти версии не учитывают полную эволюционную картину.

Новых экспериментов и ископаемых находок в работе нет. Исследователи проанализировали публикации по латерализации (распределению функций между сторонами мозга), выпущенные за последние 50 лет. Они сравнили данные по основным группам позвоночных, от амфибий до млекопитающих.

По их выводам, первый «перекрёст проводов» возник у бесчелюстных рыб. Их глаза переворачивали изображение, и сигнал от каждого глаза уходил в противоположную часть мозга, зрительный тектум. У млекопитающих его аналог называется верхним холмиком. Позже по тому же принципу выстроились пути осязания, вибрации и боли.

Настоящие млекопитающие появились около 165 миллионов лет назад. К этому моменту контралатеральные соматосенсорная (отвечает за ощущения), руброспинальная и тектоспинальная (передают двигательные команды в спинной мозг) системы существовали почти 200 миллионов лет. Когда сформировалась развитая кора, эволюции оказалось проще встроить её в готовую перекрёстную схему.

Для проверки теории нужны новые ископаемые останки рыб возрастом около 500 миллионов лет, а также данные о нейронных связях крокодилов и птиц. Авторы ожидают, что в мозге большинства позвоночных перекрёстная схема окажется эффективнее ипсилатеральных (односторонних) вариантов.

Источник: sciencealert