Учёные повторно обнаружили у Геленджика дельфина, сфотографированного в 2019 году

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У Геленджика учёные вновь встретили черноморскую афалину, которую впервые сфотографировали в 2019 году. Сейчас дельфин обнаружен более чем в 40 км от прежнего места наблюдения, сообщил Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Исследователи опознали животное по светлым пятнам на голове и плавниках во время экспедиции института и фонда «Природа и люди». В 2019 году дельфина сняли возле Архипо-Осиповки, в сентябре 2026 года его сфотографировали у Дивноморского.

Специалисты отмечают, что одна встреча не доказывает существования устойчивых локальных сообществ, то есть постоянного проживания групп афалин в одном районе. Для этого нужны многолетние наблюдения.

За девять выходов в море экспедиция прошла свыше 500 км вдоль побережья от Голубой бухты до мыса Идокопас. Зарегистрировано 23 встречи с китообразными, в основном с черноморскими афалинами. Работа ведется в рамках изучения экосистемы шельфа и склона российского сектора Черного моря. Шельф — мелководная часть моря у берега, склон — участок, где дно круто опускается вглубь.

Всего сделано около 3700 фотографий. Снимки пополнят долгосрочный фотокаталог афалин, то есть архив изображений дельфинов, который ведется с прошлых лет. Сопоставление снимков разных лет поможет понять, насколько афалины привязаны к отдельным участкам побережья, и в перспективе определить их численность и границы обитания. Если устойчивые сообщества подтвердятся, можно будет выявить важные районы и разработать меры их защиты. Наблюдения у Геленджика продолжаются.

Источник: ocean