Ученые обнаружили у неандертальцев признаки плоскостопия: оно помогало выдерживать большие нагрузки

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Ученые Болонского университета впервые детально проанализировали трёхмерную внешнюю форму всей пяточной кости неандертальцев и пришли к выводу, что у них, вероятнее всего, было плоскостопие. По мнению специалистов, это не дефект, а функциональная особенность: такая постановка стопы снижала ударную нагрузку при большом весе и повышала устойчивость на неровной местности. Исследовательская работа опубликована в издании Journal of Human Evolution.

Новое исследование возглавила Рита Соррентино (Университет Палермо), координировала его профессор Болонского университета Мария Джованна Белькастро. Учёные сравнили пяточные кости семи неандертальцев и 64 представителей Homo sapiens: от охотников-собирателей позднего плейстоцена и земледельцев железного века до горожан XIX—XX вв. еков из коллекции кладбища Чертоза в Болонье. Цифровые модели получали с помощью лазерного сканирования и компьютерной томографии, а форму сравнивали методами 3D-геометрической морфометрии.

Пяточная кость неандертальцев оказалась короче, шире и выше, чем у Homo sapiens, хотя по абсолютным размерам укладывалась в диапазон нашего вида. Форма суставных поверхностей и ориентация пяточно-кубовидного сустава указывают на привычную пронацию стопы, то есть перекат внутрь при опоре. Кроме того, латеральный подошвенный отросток, к которому крепятся связки, поддерживающие свод, развит у неандертальцев слабее. Авторы связывают это с более низким наружным продольным сводом и подвижностью средней части стопы.

По словам Белькастро, массивная пятка соответствует общему строению тела неандертальцев: большой мышечной и костной массе и высокой физической активности. Специалисты отметили, что гипотезу об ином устройстве сводов стопы нужно проверить дополнительно, в том числе с помощью кинематического моделирования.

Похожие, но менее выраженные черты обнаружились у подвижных охотников-собирателей Homo sapiens, которые ходили босиком или в мягкой обуви. Пятки горожан последних столетий оказались менее массивными. Авторы объясняют это малоподвижным образом жизни и жёсткой закрытой обувью, ограничивающей движения стопы внутрь и наружу.

Источник: eurekalert.org