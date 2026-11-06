Ученые обнаружили признаки вулканической активности на Марсе — планета геологически еще жива

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На Марсе орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил хлористый водород над трещинами в районе Альба— крупнейшего вулкана на планете по площади поверхности. Ученые предполагают, что наиболее вероятным источником газа являются выбросы, связанные с вулканическими процессами под поверхностью планеты. Это важное открытие в контексте поиска жизни за пределами Земли.

Хлористый водород является распространенным компонентом вулканических газов на Земле. Его присутствие в нижних слоях атмосферы Марса может указывать на выброс газов из магмы под поверхностью. Существует множество других признаков того, что вулканы на Марсе не потухли, а находятся в спящем состоянии.

Альба расположен в северном полушарии Марса. Это так называемый щитовой вулкан — обширное, пологое наклонное образование, по форме напоминающее щит.

По словам исследователей, хлористый водород может выделяться через сеть трещин, вероятно, связанных с подземной магматической камерой. По мере подъема магмы и снижения давления содержащиеся в ней хлористые соединения могут превращаться в газ.

Наблюдения показывают, что концентрация хлористого водорода ежегодно увеличивается в начале лета на северных склонах Альба. Ученые предполагают, что в другое время года трещины могут быть заблокированы льдом. Повышение температуры может позволить газам, запертым под землей, выходить в атмосферу.

Результаты пока не исключают вулканического извержения, но они предполагают, что магматические процессы все еще могут происходить во внутренней части Марса. До сих пор у ученых были свидетельства относительно недавней вулканической активности, датируемые миллионами лет назад, но не было прямых указаний на современную магматическую активность.

Марсианские землетрясения, зарегистрированные посадочным аппаратом НАСА InSight, ранее также указывали на возможность продолжающихся геологических процессов. Это говорит о том, что в недрах планеты может сохраняться достаточно тепла для поддержания магматических процессов. Марс может стать четвертым каменистым телом в Солнечной системе — после Земли, спутника Юпитера Ио и Венеры — на котором продолжается вулканическая активность.

Это открытие также имеет важное значение для исследований возможности существования жизни на Марсе. Вулканическая активность может означать, что в коре планеты остаются более теплые участки, а магма может нагревать подземные водные ресурсы.

Такие среды, защищенные от суровых условий на поверхности Марса, могут быть благоприятны для микроорганизмов. На Земле первые формы жизни появились миллиарды лет назад в гидротермальных системах.

Ученые считают, что дальнейшие исследования хлористого водорода в атмосфере Марса также могут дать некоторые подсказки о жизни, которая могла там существовать. Активная магнитная система, высокая температура расплавленной магмы и определенное количество воды в коре делают возможной существование гидротермальной системы. Гидротермальные источники на дне океана считаются одним из наиболее вероятных мест зарождения жизни на Земле. Возможно, то же самое могло произойти и на Марсе.

Источник: Science Advances