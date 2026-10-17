Ученые Колумбийского университета раскрыли механизм токсичности микропластика

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В журнале Nature было опубликовано исследование, проведенное химиками из Колумбийского университета. В этой работе раскрыт физико-химический механизм, объясняющий вредное воздействие микропластика на живые организмы. Исследования показали, что при взаимодействии микроскопических пластиковых частиц с водой на их поверхности формируются высокоактивные вещества. Эти соединения способны изменять молекулярные структуры, повреждать белки, биомолекулы и клеточные мембраны.

При измельчении пластика резко увеличивается соотношение площади его поверхности к объему. По словам одного из авторов работы, при дроблении стандартной пластиковой карты до частиц диаметром около 10 микрон площадь соприкосновения со средой возрастает более чем в 200 раз, что кратно усиливает химическую активность на стыке фаз. В рамках работы исследовались полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и полиэтилентерефталат.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Гидрофобная поверхность полимеров нарушает формирование стандартных водородных связей между молекулами воды, создавая локальное электрохимическое напряжение. Авторы проекта рассчитывают, что обнаруженный механизм взаимодействия полимерных поверхностей с водной средой позволит точнее оценить количественные риски микропластика для здоровья человека.

Источник: science.slashdot

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 469 0
Автор dima0782 Рейтинг +610.70
Блог Наука и космос 239 9047 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...