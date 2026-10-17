Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В журнале Nature было опубликовано исследование, проведенное химиками из Колумбийского университета. В этой работе раскрыт физико-химический механизм, объясняющий вредное воздействие микропластика на живые организмы. Исследования показали, что при взаимодействии микроскопических пластиковых частиц с водой на их поверхности формируются высокоактивные вещества. Эти соединения способны изменять молекулярные структуры, повреждать белки, биомолекулы и клеточные мембраны.

При измельчении пластика резко увеличивается соотношение площади его поверхности к объему. По словам одного из авторов работы, при дроблении стандартной пластиковой карты до частиц диаметром около 10 микрон площадь соприкосновения со средой возрастает более чем в 200 раз, что кратно усиливает химическую активность на стыке фаз. В рамках работы исследовались полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и полиэтилентерефталат.

Гидрофобная поверхность полимеров нарушает формирование стандартных водородных связей между молекулами воды, создавая локальное электрохимическое напряжение. Авторы проекта рассчитывают, что обнаруженный механизм взаимодействия полимерных поверхностей с водной средой позволит точнее оценить количественные риски микропластика для здоровья человека.

Источник: science.slashdot