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Исследователи уделяют больше внимания LATE — редкой по распространённости знаний, но распространённой среди пожилых людей форме деменции. Это заболевание связано с накоплением белка TDP-43 и может имитировать симптомы болезни Альцгеймера.

Материал о LATE опубликовал National Geographic 23 ноября 2026 года. В нём приводятся данные о распространённости состояния, его отличиях от болезни Альцгеймера и поиске методов диагностики.

LATE расшифровывается как limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy — лимбическая возрастная TDP-43-энцефалопатия. Изменения, характерные для этого состояния, выявляют примерно у трети людей старше 85 лет.

Заболевание выделили в отдельную форму деменции в 2019 году. Первые предложенные клинические критерии диагностики представили в 2025 году.

При LATE белок TDP-43 меняет форму и образует скопления в лимбической системе мозга. Особенно заметны изменения в гиппокампе — области, которая участвует в формировании памяти и обработке эмоций.

В норме TDP-43 помогает клеткам правильно обрабатывать молекулярные инструкции для синтеза белков. Когда белок оказывается в аномальных скоплениях, он перестаёт выполнять эту функцию, что может нарушать работу нейронов.

Симптомы LATE включают ухудшение краткосрочной памяти и забывчивость. На МРТ может быть заметно уменьшение гиппокампа, а возраст пациентов обычно составляет 75 лет и старше.

Болезнь Альцгеймера и LATE нередко сосуществуют. По данным, приведённым в публикации, изменения, связанные с LATE, обнаруживают примерно у половины людей с болезнью Альцгеймера.

При изолированном LATE заболевание обычно прогрессирует медленнее, чем болезнь Альцгеймера. Если у человека есть оба состояния, когнитивные нарушения могут развиваться быстрее.

Подтвердить LATE при жизни пациента пока невозможно. Диагноз ставят только после исследования тканей мозга после смерти.

Врачи могут оценивать косвенные признаки: уменьшение гиппокампа на МРТ, результаты ПЭТ-сканирования на амилоид и другие биомаркеры. Эти методы помогают понять, насколько вероятно участие болезни Альцгеймера, но не дают окончательного ответа о LATE.

Исследователи ищут биомаркеры, которые позволят выявлять LATE по анализам крови или спинномозговой жидкости. Одна из возможных мишеней — молекулярные ошибки, возникающие при нарушении работы TDP-43.

Такие тесты могли бы помочь врачам точнее определять причину деменции и прогнозировать её течение. Это важно и для подбора терапии, и для планирования ухода за пациентом.

Отдельные препараты для лечения LATE пока не разработаны. Развитие диагностики считается необходимым условием для будущих клинических исследований.

Источник: National Geographic Partners