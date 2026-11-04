Учёные из Италии описали способ варки яиц с мягким желтком и нежным белком

Итальянские учёные предложили новый способ варки яиц, при котором желток получается мягким, а белок нежным. Метод основан на чередовании горячей и тёплой воды. Исследователи описали его в феврале 2025 года, и, по их словам, он может пригодиться ресторанам, которые подают яйца как отдельное блюдо.

Сложность классической варки связана с тем, что белок и желток состоят из разных веществ и требуют разной температуры. При варке вкрутую белок становится слишком плотным, а вокруг желтка нередко появляется зеленоватое кольцо. Оно образуется из сульфида железа, соединения, которое возникает при слишком долгом нагреве или высокой температуре. Такой оттенок не делает яйцо опасным, хотя выглядит неаппетитно.

Быстрая варка решает проблему плотности, но не всегда даёт нужную густоту желтка: он может растечься по тарелке. Предпочтения людей тоже изучались. В 2015 году японские исследователи варили яйца в разных условиях и оценивали их наполнение и вкус с помощью сенсоров, то есть датчиков, фиксирующих физические параметры. Большинству участников понравились яйца, сваренные при температуре 70 °C в течение 10 минут.

Метод итальянцев разработан на основе расчётов в области гидродинамики, науки о движении жидкостей. Яйцо сначала опускают в кипящую воду при 100 °C на две минуты, затем в тёплую воду при 86 °C на такое же время. Цикл повторяют восемь раз. По описанию авторов, к концу процесса температура внутри яйца становится равной 65 °C, и этого достаточно для мягкого, но не жидкого желтка и нежной текстуры белка.

Учёные утверждают, что такой способ помогает сохранить больше полезных веществ, в том числе полифенолов, природных соединений, которые защищают клетки организма от повреждений. По их данным, яйцо получается более питательным и приятным на вкус.

У метода есть и недостаток. Из-за чередования температур скорлупа становится мягкой, и яйцо труднее очистить. Учёные-гастрономы, изучающие химические и физические процессы приготовления пищи, намерены решить эту проблему в дополнительных исследованиях, которые уже ведутся.

Таким образом, новый способ показывает, как сварить яйца идеально, и пока остаётся предметом исследований. Итальянские учёные считают, что технология найдёт применение в ресторанной индустрии.

Источник: hi-tech