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Все знают фильм «Марсианин», где Марк Уотни (в ленте его играет Мэтт Дэймон), оказавшись на Марсе, успешно начинает выращивать картофель в марсианской почве. Новый эксперимент, несомненно, перекликается с этой историей.

Ученые продемонстрировали, что картофель, выращенный в смоделированной лунной почве (реголите), обогащенной органическими веществами, безопасен для употребления и может достигать роста и урожайности, сопоставимых с земными.

«Это важный шаг на пути к разработке надежных систем производства продуктов питания, которые могли бы поддерживать долгосрочное освоение Луны человеком», — сказал Аймерик Гойер из Департамента ботаники и фитопатологии Университета штата Орегон.

Это очень хорошая новость для НАСА, которое начало подготовку к созданию постоянной базы на Луне. Достижение этой цели потребует производства продуктов питания на Луне, а не полагаться исключительно на дорогостоящие миссии по снабжению с Земли.

Один из ключевых вопросов — можно ли выращивать растения в лунном реголите, слое рыхлых камней и пыли, который покрывает большую часть поверхности Луны и содержит очень низкий уровень органических веществ.

Учёные из Университета штата Орегон опубликовали исследование, изучающее, можно ли успешно выращивать картофель в симуляторах лунного реголита, обогащенных различным количеством вермикомпоста — богатой питательными веществами органической почвенной добавки, производимой дождевыми червями, которые разлагают органические вещества.

В будущем астронавты смогут взять на Луну небольшое количество органических веществ, таких как вермикомпост, и затем производить больше, перерабатывая пищевые отходы и растительные остатки в органические вещества, что уменьшит необходимость транспортировки материалов с Земли.

Учёные обнаружили, что растения, выращенные в имитаторах реголита, содержащих 30% вермикомпоста, демонстрировали рост и развитие, аналогичные растениям, выращенным в земной почве. В сравнении с ними, растения, выращенные без органических добавок, были сильно повреждены: наблюдался замедленный рост и недоразвитые корни, в то время как растения, выращенные с добавлением до 15% вермикомпоста, показали лишь частичное восстановление.

Поскольку лунный реголит различается по всей поверхности Луны, учёные протестировали пять имитаторов реголита, представляющих разные регионы Луны. Они также включили в исследование почву из Хермистона, штат Орегон, региона, известного самыми высокими урожаями картофеля в мире.

Лунный реголит создаёт ряд проблем для роста растений, поскольку содержит высокий уровень тяжёлых металлов. Однако учёные считают, что органические вещества помогают защитить растения, связывая тяжёлые металлы и снижая их способность повреждать корни или нарушать рост.

Исследователи обнаружили, что картофель, выращенный в условиях, имитирующих лунный реголит, сохранил свои питательные свойства. Они также не наблюдали статистически значимого увеличения содержания гликоалкалоидов — природных токсинов картофеля, часто вызывающих позеленение под кожурой.

Исследователи выбрали картофель, потому что он обеспечивает больше калорий на единицу площади, чем многие другие культуры, обладает значительной питательной ценностью и считается практичным основным продуктом питания для длительных космических миссий.

Эта работа продолжается. В готовящейся статье будут представлены результаты экспериментов по оценке 10 сортов картофеля, выращенных в симуляторах лунного реголита, что поможет ученым определить, какие сорта лучше всего подходят для будущего лунного земледелия.

Источник: Oregon State University