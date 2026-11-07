У Земли появилась вторая Луна — но космический пленник скоро вырвется на свободу

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| Новость | Наука и космос

В апреле 2026 года к Земле приблизился небольшой астероид 2026 QQ8. Его размер — около двух метров в диаметре. Под действием гравитации нашей планеты астероид временно стал спутником Земли. Однако это явление продлится всего несколько месяцев, после чего астероид покинет окрестности Земли и продолжит своё движение по орбите вокруг Солнца.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Астероид впервые заметили в августе 2026 года. О его обнаружении сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза (MPC) 29 октября. По расчётам астрономов, минимальное расстояние между QQ8 и Землёй составит около 568 тысяч километров. Это примерно на 177 тысяч километров дальше средней дистанции до Луны.

Интересно, что нынешний спутник заметно крупнее типичной мини-луны. Моделирование, проведённое ранее в 2026 году, показало, что средний диаметр подобных временных спутников составляет около 75 сантиметров. Обычно они остаются возле Земли примерно девять месяцев, после чего покидают её гравитационную ловушку. Для QQ8 расчётным сроком ухода называют январь 2027 года.

Подобные захваты происходят не впервые: расчёты допускают, что вокруг Земли одновременно могут обращаться до шести временных спутников. Учёные также установили, что астероид диаметром около 3 метров при благоприятных условиях способен оставаться рядом с планетой 10-20 лет. Сам QQ8 опасности не представляет: даже при столкновении с Землёй камень такого размера, вероятнее всего, полностью сгорит в атмосфере.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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