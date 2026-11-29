Кометы — не единственные объекты в космосе, которые тащат за собой длинные хвосты. На самом деле, вся гелиосфера, окружающая всю Солнечную систему, имеет схожую структуру. Однако она невидима для традиционных телескопов, и понимание её структуры является одной из самых больших проблем в изучении нашей непосредственной космической среды.

Ученые из Юго-западного исследовательского института проанализировали 14 лет наблюдений, проведенных космическим аппаратом НАСА IBEX. Им удалось реконструировать движение отдельных частей гелиосферы и показать, что её структура меняется в зависимости от солнечной активности. Интересно, что последствия этих изменений можно наблюдать только спустя несколько лет.

Солнце постоянно выбрасывает в космос поток электрически заряженных частиц. Это называется солнечным ветром. Они достигают далеко за пределами орбит планет, в области, где начинают преобладать межзвездные взаимодействия. Это создает гелиосферу — обширную область, окружающую нашу Солнечную систему и ограничивающую количество галактического космического излучения, достигающего её.

Солнце и его планеты движутся по Млечному Пути, и гелиосфера постоянно взаимодействует с окружающей межзвездной средой. На стороне, противоположной потоку этого вещества, образуется вытянутая структура, называемая гелиогоном. Её точный размер и трехмерная форма до сих пор являются предметом дискуссий.

Гелиосфера может напоминать смятый полумесяц, а не классическую комету. Отдельные модели различаются, среди прочего, в предсказанной структуре её задней части. Разрешение этого спора осложняется тем фактом, что плазма, составляющая гелиогон, не излучает свет таким образом, чтобы её можно было наблюдать с помощью обычных телескопов.

В 2008 году НАСА запустило космический аппарат IBEX. Вместо света устройство регистрирует энергетически нейтральные атомы. Они образуются, например, когда ион из солнечного ветра захватывает электрон у нейтрального атома. Образовавшаяся частица может достигать гелиосферы, не подвергаясь прямому воздействию магнитных полей. Регистрируя направления, с которых прибывают такие атомы, ученые создают карты удаленных областей гелиосферы.

Хвост Солнечной системы реагирует на изменения, происходящие на Солнце

Еще в 2013 году данные IBEX позволили идентифицировать четыре различных области в гелиогоне, расположение которых напоминает четырехлистный клевер. Две из них отличаются повышенной интенсивностью потока энергетически нейтральных атомов, в то время как две другие показывают более слабый сигнал. Теперь ученые изучили, как все эти области изменились за прошедшие годы.

В исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal, использовались 14 годовых карт, основанных на наблюдениях с 2009 по 2022 год. Этот период позволил отслеживать изменения, происходящие на протяжении всего примерно 11-летнего цикла солнечной активности и за его пределами.

В период с 2009 по 2016 год интенсивность потока исследуемых атомов с энергией около 4,3 кэВ уменьшилась примерно в 2,4 раза. В последующие годы она снова начала увеличиваться. Все четыре области гелиогона показали схожую тенденцию, причем изменения происходили с задержкой примерно в три года относительно изменений площади поверхности корональных дыр вблизи полюсов Солнца. Именно из этих корональных дыр исходят быстрые потоки солнечного ветра.

Интересно, что геометрия наблюдаемой структуры также изменилась. Северная и южная области постепенно приближались к экваториальной плоскости на картах, лишь частично возвращаясь к своим прежним положениям в последующие годы. Наибольшие изменения наблюдались в одной из боковых областей, положение которой варьировалось примерно на 52 градуса долготы и 36 градусов широты.

Ученые также обнаружили свидетельства влияния межзвездного магнитного поля. Однако четыре области гелиогона не являются идеально симметричными, что согласуется с предсказаниями относительно влияния этого поля на внешние границы гелиосферы.

Ещё один зонд НАСА уже работает

Результаты, полученные командой Махера Дайе, конечно, не позволяют окончательно определить весь гелиогон. Однако они предоставляют очень специфические и важные данные, с которыми можно будет сравнивать результаты компьютерного моделирования. Модели должны будут учитывать не только распределение отдельных регионов, но и то, как они реагируют на изменения солнечной активности.

Ожидается, что преемник IBEX, космический аппарат IMAP, предоставит гораздо более точную информацию. Космический аппарат был запущен 24 сентября 2025 года, а 1 февраля 2026 года он начал основную часть своей научной миссии. Он работает вблизи точки Лагранжа L1, примерно в 1,5 миллионах км от Земли в направлении Солнца. На его борту находятся 10 научных приборов, в том числе три устройства для измерения энергетически нейтральных атомов.

Благодаря новым приборам исследователи смогут проверить, повторяются ли закономерности, обнаруженные в данных IBEX, в следующем солнечном цикле. Особенно интересно будет определить, как изменения, происходящие на поверхности Солнца, влияют на свойства гелиосферы в ее самых отдаленных областях.

Источник: The Astrophysical Journal