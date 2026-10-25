У Луны нашли неожиданный парадокс: её «тёмная сторона» светлее той, что видна с Земли

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| Новость | Наука и космос

У самой известной загадки Луны есть неожиданная разгадка: полушарие, которое принято называть тёмным, в долгосрочной перспективе получает даже немного больше солнечного света, чем обращённая к Земле сторона. Причина кроется в земных затмениях: наша планета периодически заслоняет Солнце от ближнего полушария, а обратное от таких затмений не страдает. Об этом рассказало издание IFLScience.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Луна не прячет одну половину в вечной ночи. Она вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с какой обращается вокруг Земли, поэтому мы постоянно видим практически одно полушарие. При этом солнечный свет освещает обе стороны по очереди. Когда на видимой стороне ночь, обратная сторона может быть залита солнечным светом, и наоборот.

Но самое интересное начинается, если понимать слово «тёмная» буквально — как характеристику цвета поверхности. На видимой стороне находятся обширные лунные моря: равнины из застывшей базальтовой лавы, которые выглядят темнее окружающих возвышенностей. На обратной стороне таких образований значительно меньше, зато больше покрытых кратерами древних участков коры. Получается, что по цвету поверхности привычная «светлая» сторона действительно темнее своей загадочной соседки.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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