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Terrestrial Energy направила в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) технический отчёт, обосновывающий разделение ядерной установки и обычного энергетического оборудования. Сам реакторный модуль останется под действием строгих требований к ядерной безопасности, тогда как турбинный комплекс компания предлагает строить по стандартным промышленным нормам. Это позволит не привязывать все строительные работы к единому графику лицензирования.

Разделение должно упростить финансирование проектов: инвесторы и кредиторы смогут рассчитывать сроки возведения неядерной части с меньшей неопределённостью. Кроме того, энергетический блок можно заранее адаптировать под потребности конкретного объекта. Компания допускает даже временный запуск турбин с использованием природного газа, пока регулятор рассматривает документы на реактор.

При этом ядерная часть установки должна оставаться независимой от оборудования преобразования энергии. По данным компании, технический отчёт обосновывает, что отказ оборудования в турбинном здании не приведёт к аварии в реакторном модуле. Однако NRC ещё должна рассмотреть документ: подача отчёта не означает, что предложенный порядок строительства уже одобрен.

IMSR — реактор на расплавленных солях, рассчитанный на выработку до 390 МВт электрической мощности или 822 МВт тепловой энергии. Компания ориентируется на промышленность, химические производства и центры обработки данных. Коммерческое развёртывание установок она планирует в начале 2030-х годов.

Источник: interestingengineering