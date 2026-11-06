«Туманные Луны»: астрономы заглянули в галактику из эпохи, когда Вселенной не было и 500 миллионов лет

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Международная команда астрономов под руководством Минами Наканэ из Токийского университета обнаружила сильно линзированную галактику, получившую неофициальное название «Туманные Луны». Объект существовал, когда возраст Вселенной составлял менее 500 миллионов лет, а его красное смещение оценивается в диапазоне от 11 до 12. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Инфракрасный снимок массивного скопления галактик MACS J0257.1-2325, полученный камерой NIRCam космического телескопа "Джеймс Уэбб". Белыми квадратами отмечены пять тусклых карликовых галактик-спутников (ID1–ID5), чьё расположение было предсказано независимыми расчётами гравитационного линзирования. Разноцветными кружками выделены далёкие фоновые галактики (с красным смещением z ≈ 1 – 8 z≈1–8 ), свет которых многократно расщепляется гравитацией скопления — именно эти объекты астрономы использовали в качестве опорных точек для калибровки и проверки моделей линзы.
Инфракрасный снимок массивного скопления галактик MACS J0257.1-2325, полученный камерой NIRCam космического телескопа «Джеймс Уэбб». Белыми квадратами отмечены пять тусклых карликовых галактик-спутников (ID1-ID5), чьё расположение было предсказано независимыми расчётами гравитационного линзирования. Разноцветными кружками выделены далёкие фоновые галактики (с красным смещением z ≈ 1 — 8 z≈1-8 ), свет которых многократно расщепляется гравитацией скопления — именно эти объекты астрономы использовали в качестве опорных точек для калибровки и проверки моделей линзы.
Автор: Minami Nakane Источник: phys.org

Прямое изучение столь удаленных и тусклых систем невозможно современными телескопами из-за дифракционного предела. Детализировать строение объекта позволил эффект сильного гравитационного линзирования. В роли космического увеличительного стекла выступило массивное скопление галактик MACS J0257.1-2325, находящееся на линии видимости при красном смещении z = 0,505. Гравитационное поле скопления искривило и сфокусировало световые потоки, увеличив наблюдаемую яркость фоновой галактики в 20-30 раз и создав несколько ее дублированных изображений.

Идентификация системы состоялась в рамках исследовательской программы VENUS на базе камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Ученые под руководством Минами Наканэ из Токийского университета объединили эти данные с архивными наблюдениями космического телескопа «Хаббл» из обзора RELICS. На снимках были зафиксированы два из пяти расчетных изображений объекта, спектральный анализ которых показал характерное падение излучения в области Лайман-альфа.

Плотные звездные скопления в двух ярчайших гравитационных дубликатах галактики „Туманные Луны“: реальные данные наблюдений (слева) в сравнении с результатами компьютерного моделирования (справа).
Плотные звездные скопления в двух ярчайших гравитационных дубликатах галактики «Туманные Луны»: реальные данные наблюдений (слева) в сравнении с результатами компьютерного моделирования (справа).
Автор: Minami Nakane Источник: arxiv.org

Математическое моделирование позволило ученым скорректировать искажения гравитационной линзы и восстановить исходную структуру системы. Анализ показал, что галактика состоит из нескольких компактных звездных сгустков с эффективными радиусами от 10 до 70 парсеков. Звездная масса каждого сгустка составляет порядка 10 миллионов масс Солнца. Эти образования содержат свыше 80% всей звездной массы исследуемого объекта.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ранней Вселенной звездообразование происходило преимущественно в форме плотных скоплений. Этот механизм отличается от процессов в современных карликовых галактиках, где формирование светил распределено более равномерно. По профилям поверхностной яркости «Туманные Луны» соответствуют слабосветящимся галактикам на красных смещениях z ≥ 10, что делает их ключевым ориентиром для проверки гидродинамических моделей космической эволюции.

Источник: arxiv.org

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