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Учёные из Харбинского технологического института и Китайской академии наук создали экспериментальный суперконденсатор на цементной основе. Его электроды можно напечатать на 3D-принтере прямо на бетонной плите, чтобы строительный материал мог не только выдерживать нагрузку, но и накапливать электрический заряд.

Для печати исследователи смешали цемент, углеродные нанотрубки и технический углерод — мелкодисперсный углеродный порошок. Получившуюся пасту нанесли на небольшой бетонный образец в виде переплетённых электродов. После затвердевания цемента поры материала заполнились водой, через которую перемещаются заряженные ионы.

В лаборатории три таких элемента соединили в одну систему. Она смогла запитать небольшой массив светодиодов — демонстрацию принципа работы, а не готовое решение для электроснабжения здания.

Образец выдержал давление до 23 МПа. Авторы сравнивают эту прочность с характеристиками обычного бетона, применяемого, например, в плитах и ступенях. Это важно для концепции конструкционных накопителей: материал должен хранить заряд и одновременно сохранять способность нести нагрузку.

У технологии есть и ограничения. Испытанный суперконденсатор переставал работать при температуре около −18 °C, поэтому исследователи намерены улучшить его характеристики на холоде.

Суперконденсаторы быстро заряжаются и переносят много циклов зарядки, но удерживают энергию хуже аккумуляторов. Поэтому авторы рассматривают цементные элементы прежде всего как буфер, который можно постоянно подзаряжать от солнечной панели или другого источника.

В перспективе такие материалы могли бы питать датчики, аварийное освещение и другие маломощные устройства в зданиях. Пока речь идёт о лабораторном прототипе: его ёмкости и испытаний недостаточно, чтобы считать бетонные стены или плиты полноценной заменой аккумуляторным системам.

Источник: New Atlas