Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Спутники NASA обнаружили, что экваториальная часть Тихого океана заметно посинела на фоне усиления Эль-Ниньо. Изменение цвета воды указывает на сокращение количества фитопланктона — микроскопических организмов, которые поддерживают пищевые цепи океана и участвуют в поглощении углекислого газа.

Снимки за 2026 год показывают, что зелёная полоса, протянувшаяся вдоль экватора от Латинской Америки в сторону Юго-Восточной Азии, стала менее выраженной по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно заметны изменения в центральной и западной частях Тихого океана. Зелёные оттенки обычно связаны с повышенной концентрацией фитопланктона, тогда как более синие участки указывают на его сокращение.

Изменения отслеживает прибор Ocean Color Instrument на борту спутника PACE, запущенного NASA в 2024 году. Он анализирует отражённый от поверхности океана свет в сотнях диапазонов длин волн, позволяя оценивать состав и распространение фитопланктона.

Во время Эль-Ниньо поверхностные воды нагреваются, а ослабление пассатов уменьшает подъём холодной воды, богатой питательными веществами, из глубины. В результате микроскопическим водорослям становится сложнее расти и размножаться.

Сокращение фитопланктона может затронуть всю морскую экосистему: им питаются зоопланктон, криль и некоторые моллюски, которые, в свою очередь, служат пищей для более крупных животных. Изменение температуры и доступности корма также влияет на распределение промысловых рыб. По оценке NOAA, в октябре 2026 года вероятность того, что развивающееся Эль-Ниньо станет самым сильным с 1950 года, составляла 83%. NASA продолжает наблюдения, чтобы оценивать развитие климатического явления и его последствия.

Источник: iflscience