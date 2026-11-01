Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили призрачные структуры в туманности Кошачья Голова

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Космическая туманность, напоминающая силуэт сидящей кошки с ярко светящимся глазом, оказалась гораздо сложнее, чем показывают обычные снимки. Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» получили три изображения этого объекта в видимом и инфракрасном диапазонах. Наблюдения выявили скрытые облака пыли, множество звёзд и необычные структуры, которые практически невозможно рассмотреть в обычном свете. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Автор: NASA и ESA CC BY 4.0 INT Источник: www.livescience.com

Туманность Кошачья Голова находится внутри туманности Киля на расстоянии около 7500 световых лет от Земли. Её характерную форму создали излучение и звёздные ветры массивных светил. Они постепенно разрушают окружающие облака газа и пыли, тогда как более плотные участки пока сохраняют первоначальную структуру. Красная светящаяся точка в области головы кошки может быть молодой звездой, которая ещё скрыта внутри пылевого облака.

«Хаббл» показал объект в видимом свете: на снимке центральная структура выглядит как тёмный столб пыли с яркой газовой оболочкой. Инфракрасная камера NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб» позволила заглянуть глубже сквозь пылевые слои. На изображении проявились многочисленные звёзды, далёкие галактики и похожие на призрачные щупальца облака газа слева от основного образования. Некоторые детали напоминают турбулентные потоки вещества, сформированные воздействием излучения молодых звёзд.

Ещё больше скрытых структур обнаружил прибор MIRI, работающий в среднем инфракрасном диапазоне. Он зафиксировал излучение нагретой пыли и полициклических ароматических углеводородов — сложных молекул на основе углерода. Справа от основного пылевого столба также виден яркий источник излучения, который может оказаться молодой звездой. Однако установить его физическую связь с окружающими структурами по одному изображению пока невозможно. Совместные наблюдения двух телескопов помогают астрономам изучать процессы рождения звёзд и постепенного разрушения газопылевых облаков.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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