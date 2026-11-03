Телескоп «Хаббл» рискует неконтролируемо упасть на Землю: у NASA есть четыре года на решение

Агентство NASA объявило поиск компаний, способных поднять орбиту телескопа «Хаббл» и продлить его работу за пределы 2032 года. Без вмешательства у аппарата, работающего с 1990 года, нет собственных двигателей, поэтому атмосферное торможение постепенно снижает его высоту и ведёт к неконтролируемому входу в атмосферу. По оценке NASA, вероятность такого события к сентябрю 2032 года составляет 10%, а к декабрю 2033 года — 50%.

29 октября агентство опубликовало запрос информации для промышленности. NASA интересуют миссии по подъёму «Хаббла» на более высокую орбиту, обслуживание аппарата для расширения его возможностей, а также в перспективе — управляемый сход с орбиты или утилизация. Ответы принимаются до 30 ноября, а сама миссия, по расчётам агентства, должна состояться не позднее 2032 года.

Проблема в том, что прежний способ спасения телескопа больше недоступен: пять экспедиций шаттлов обслуживали «Хаббл» и корректировали его орбиту, но последняя состоялась в 2009 году, а программа Space Shuttle закрыта. Теперь NASA рассчитывает на развитие коммерческих технологий сближения, захвата и обслуживания спутников. В 2022 году агентство уже изучало вместе со SpaceX и программой Polaris возможность подъёма «Хаббла» с помощью корабля Dragon, однако тогда речь шла лишь о техническом исследовании без обязательств по реальной миссии.

Для NASA ставка высока: «Хаббл» в этом году совершил 200-тысячный виток вокруг Земли и продолжает поставлять данные для астрономии. Именно его наблюдения цефеид помогли уточнить возраст Вселенной примерно до 13,8 млрд лет, а измерения далёких сверхновых типа Ia внесли вклад в открытие тёмной энергии. Если коммерческий подъём орбиты окажется реалистичным, агентство получит несколько дополнительных лет наблюдений до запуска следующей флагманской обсерватории.

Источник: NASA