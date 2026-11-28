Международная группа астрономов при поддержке NASA впервые проследила за полным циклом слияния двойной звёздной системы в соседней галактике Андромеды. Ключевые данные были получены с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», который провёл наблюдения объекта AT 2025abao (получившего неофициальное название «Бао») всего через 47 дней после пика вспышки — это самые ранние наблюдения подобного события в истории астрономии. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

По данным исследователей, система состояла из стареющего сверхгиганта, который примерно в 18 000 раз ярче Солнца, и менее массивной звезды-компаньона, уступающей Солнцу по массе. На протяжении тысячелетий звёзды вращались вокруг общего центра масс, однако по мере расширения оболочки сверхгиганта меньшая звезда задела его внешние слои, начала стремительно терять орбитальную скорость и за семь оборотов по спирали погрузилась прямо в ядро гиганта.

Анализ архивных данных наземных и орбитальных обсерваторий показал, что первые признаки нестабильности система начала проявлять ещё в 2023 году, а в 2024-2025 годах активно выбрасывала пыль. Само слияние произошло значительно быстрее, чем предсказывали теоретические модели: яркость объекта резко возросла и достигла максимума всего за одну неделю, после чего сброшенная газовая оболочка начала расширяться вдоль полюсов звезды.

Источник: NASA