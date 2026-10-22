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Газ вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути оказался обогащён тяжёлыми элементами сильнее, чем Солнечная система. Это выяснили астрономы из Института космических исследований Троттье при Университете Макгилла, изучив инфракрасные наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб». Согласно опубликованным результатам, содержание таких элементов в исследованном веществе примерно в 1,8 раза выше, чем в Солнечной системе.

Астрономы называют металлами все элементы тяжелее водорода и гелия, включая углерод, кислород, железо и золото. Их повышенное содержание в газе возле объекта Стрелец A* (Sagittarius A*) связывают с гибелью звёзд, которые выбрасывали вещество в окружающее пространство. При этом химический состав газа оказался похож на состав ряда звёзд, вращающихся вокруг чёрной дыры. Это указывает на возможное общее происхождение вещества.

Инфракрасные данные «Джеймса Уэбба» позволили различить тепловые сигналы нескольких газовых облаков и определить их химический состав. Наличие тяжёлых элементов влияет на скорость охлаждения газа, а значит, и на то, насколько легко вещество может приблизиться к чёрной дыре и попасть в неё. Стрелец A* поглощает окружающее вещество значительно медленнее, чем многие другие сверхмассивные чёрные дыры, поэтому состав доступного ему газа помогает исследовать механизмы питания таких объектов.

Наблюдения ближайшей к Земле сверхмассивной чёрной дыры также помогут лучше понять распределение тяжёлых элементов в центрах других галактик и происхождение вещества, из которого сформировались планеты, включая Землю.

Источник: livescience