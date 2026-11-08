Тектонический эффект на расстоянии 9000 км: процессы у Японии ускорили раскол Северной Америки

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Геологические процессы, происходившие у берегов Японии около 10-12 млн лет назад, могли ускорить раскол земной коры на противоположной стороне Тихого океана. К такому выводу пришла международная группа учёных, построившая трёхмерную модель движения тектонических плит. Исследование объясняет, как изменения на расстоянии более 9000 км повлияли на образование Калифорнийского залива и развитие речной системы, сформировавшей Гранд-Каньон.

Причиной стала перестройка зоны субдукции возле Японии. Вместо одной зоны, где Тихоокеанская плита погружается под соседнюю, сформировались две. Компьютерное моделирование показало, что этот процесс передал через Тихоокеанскую плиту дополнительное растягивающее напряжение величиной 5-15 МПа. Оно ускорило растяжение земной коры в районе полуострова Нижняя Калифорния.

Сам залив начал формироваться под действием региональных тектонических процессов, связанных в том числе с погружением плиты Фараллон под западную часть Северной Америки. Однако удалённое влияние японской зоны субдукции могло существенно ускорить раскол континентальной коры. В результате полуостров Нижняя Калифорния отделился от материковой Мексики, а образовавшийся залив обеспечил выход к Тихому океану для формировавшейся реки Колорадо. Впоследствии её воды прорезали Гранд-Каньон.

Для проверки гипотезы исследователи сравнили разные варианты строения зон субдукции с помощью трёхмерной геодинамической модели. Результаты показывают, что тектонические процессы на противоположных сторонах океана способны влиять друг на друга. Учёные считают, что этот подход поможет точнее оценивать развитие разломов и сейсмические риски, в том числе в районе разлома Сан-Андреас и зоны субдукции Каскадия, где возможны землетрясения магнитудой выше 9.

Источник: livescience