В самом северном норвежском городе Лонгйир (архипелаг Шпицберген), расположенном всего в 800 милях от Северного полюса, местные власти были вынуждены ввести запрет на употребление водопроводной воды из-за загрязнения тяжелыми металлами. По данным исследователей, этот регион нагревается в 5-7 раз быстрее среднемировых показателей, а осенние температуры повышаются на 4 °C за десятилетие.

В питьевом озере Лонгйира зафиксировано многократное превышение безопасных уровней марганца, никеля и сульфатов Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Столь стремительное потепление привело к масштабному таянию вечной мерзлоты и обнажению коренных пород, содержащих сульфид железа (пирит). Вступая в реакцию с водой и кислородом, минерал окисляется и создает кислую среду, которая вымывает в главное питьевое озеро города опасные соединения. Проблема вскрылась, когда концентрация марганца в системе водоснабжения превысила рекомендованные нормы в 25 раз. Длительное употребление такой воды чревато серьезными неврологическими нарушениями, особенно для детей и младенцев.

Несмотря на то, что показатели марганца со временем снизились, в последующих пробах были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сульфатов и никеля, из-за чего строгий запрет на питьевую воду для 2600 жителей города сохраняется уже больше года. В качестве временной меры муниципалитет организовал раздачу очищенной воды через местную пивоварню, однако долгосрочное решение проблемы потребует миллиардных вложений в новые водоводы или опреснительные установки.

Ученые из Университетского центра на Свальбарде предупреждают, что водный кризис в Лонгйире может стать первым тревожным звонком для всей арктической зоны. Аналогичные геологические условия и мерзлые грунты характерны для многих северных регионов Канады и Аляски, поэтому последствия климатического кризиса способны в ближайшие годы лишить доступа к чистой воде и другие изолированные общины заполярья.

Источник: The Guardian