Светлячки подсказали астрономам, как обнаружить сигналы инопланетных цивилизаций

Учёные предложили искать сигналы внеземных цивилизаций по принципу светлячков: не пытаться расшифровать предполагаемое послание, а обнаруживать радиосигналы, которые заметно отличаются от естественного космического излучения. Такой подход может помочь найти признаки разумной жизни, даже если её способы связи совершенно не похожи на человеческие.

Для проверки идеи исследователи использовали данные о 3724 пульсарах из базы Австралийского национального телескопического центра. Из них отобрали 158 объектов на расстоянии до 16 тысяч световых лет от Земли. На их фоне учёные смоделировали искусственные радиосигналы, которые должны выделяться среди обычных импульсов космических источников.

В основу метода легло поведение светлячков. Во время брачного сезона насекомые передают сигналы последовательностями вспышек, меняя их продолжительность, интервалы и частоту повторения. Это помогает отличать собственные сигналы от вспышек других особей. При этом световые сигналы требуют энергии, а сами насекомые рискуют привлечь хищников. Поэтому им выгодно одновременно выделяться и не тратить лишние ресурсы.

Математическая модель перенесла этот принцип на астрономию. Она подбирала интервалы между повторяющимися радиоимпульсами и продолжительность каждого импульса, чтобы искусственный сигнал максимально отличался от излучения пульсаров. Учёные рассмотрели два варианта: с максимальной различимостью и с учётом энергетических затрат на передачу. Исследование не привело к обнаружению инопланетного сигнала, но предложило дополнительный способ его поиска. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Источник: interestingengineering