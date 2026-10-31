Сверхновые не расчищали путь свету: «Хаббл» обнаружил неожиданную причину космической тьмы

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Астрономы обнаружили, что мощные потоки газа от взрывающихся звёзд не помогали ультрафиолетовому излучению покидать ранние галактики, а, наоборот, препятствовали этому. Открытие ставит под сомнение одну из основных теорий о том, как Вселенная около 13 млрд лет назад стала прозрачной для света.

Речь идёт об эпохе реионизации, когда излучение первых галактик постепенно лишило электроны атомы нейтрального водорода. До этого межгалактическое пространство было заполнено водородом, который поглощал ультрафиолетовый свет. По мере ионизации газа излучение получило возможность распространяться на большие расстояния.

Согласно прежней гипотезе, взрывы сверхновых создавали мощные галактические ветры, которые расчищали окружающее звёзды пространство и открывали путь для ультрафиолетовых фотонов. Однако наблюдения «Хаббла» за близкими галактиками со вспышками звездообразования показали обратную зависимость: чем быстрее двигались газовые потоки, тем меньшая доля ионизирующего излучения выходила за пределы галактик. По мнению исследователей, энергия взрывов могла перераспределять газ и пыль, увеличивая плотность нейтрального вещества, поглощающего свет.

Результаты указывают на то, что значительная часть необходимого излучения могла покидать молодые галактики ещё до первых взрывов сверхновых. Поэтому учёным предстоит внимательнее изучить ранние стадии жизни массивных звёзд и процессы вокруг них. Исследование международной группы опубликовано в журнале Nature Astronomy и может потребовать пересмотра компьютерных моделей формирования галактик и реионизации Вселенной.

Уточнение по технической стороне исследования: в работе изучали не древние галактики напрямую, а шесть близких галактик со вспышками звездообразования. Они служат аналогами систем, которые могли участвовать в реионизации ранней Вселенной. Данные показывают, что выход ионизирующего излучения достигает максимума в первые 3 млн лет после начала звездообразования, а затем подавляется по мере формирования мощных галактических ветров.

Источник: sciencedaily