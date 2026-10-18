Суперизвержение в Японии едва не уничтожило древнее население: археологи нашли следы спасшихся людей

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| Новость | Наука и космос

Около 7300 лет назад мощнейшее извержение подводного вулкана Кикай нанесло тяжёлый удар по древним поселениям японского острова Кюсю, однако местное население не исчезло полностью. Новое исследование археологических находок и демографических данных показало, что катастрофа вызвала массовое сокращение населения на юге острова, а часть выживших, вероятно, переселилась на север. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Извержение Кикай-Акахоя произошло примерно в 30 км к югу от Кюсю. Раскалённые пирокластические потоки разрушали всё на своём пути, а вулканический пепел распространился далеко за пределы района извержения. Катастрофа оставила в археологических слоях заметный след: на некоторых стоянках, включая Нумэрикаву, после слоя вулканических отложений следы прежней керамики исчезают. Это указывает на длительное запустение отдельных поселений.

Одним из свидетельств миграции стали каменные серьги с прорезями. До извержения их находили на юге Кюсю, а после катастрофы подобные украшения стали появляться севернее и встречаться там всё чаще. Компьютерное моделирование демографии также показало, что прибрежные районы северного Кюсю продолжали заселяться, причём приток переселенцев мог ускорить рост населения.

Перемещение людей изменило и материальную культуру региона. На севере сформировалась новая традиция изготовления керамики, известная как Собата, а вскоре распространились каменные гарпуны, указывающие на развитие морской охоты. По выводу исследователей, извержение не уничтожило культуру Дзёмон целиком: оно привело к опустошению части южных районов и одновременно способствовало росту населения на севере острова.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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