Суперизвержение в Японии едва не уничтожило древнее население: археологи нашли следы спасшихся людей
Около 7300 лет назад мощнейшее извержение подводного вулкана Кикай нанесло тяжёлый удар по древним поселениям японского острова Кюсю, однако местное население не исчезло полностью. Новое исследование археологических находок и демографических данных показало, что катастрофа вызвала массовое сокращение населения на юге острова, а часть выживших, вероятно, переселилась на север. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.
Извержение Кикай-Акахоя произошло примерно в 30 км к югу от Кюсю. Раскалённые пирокластические потоки разрушали всё на своём пути, а вулканический пепел распространился далеко за пределы района извержения. Катастрофа оставила в археологических слоях заметный след: на некоторых стоянках, включая Нумэрикаву, после слоя вулканических отложений следы прежней керамики исчезают. Это указывает на длительное запустение отдельных поселений.
Одним из свидетельств миграции стали каменные серьги с прорезями. До извержения их находили на юге Кюсю, а после катастрофы подобные украшения стали появляться севернее и встречаться там всё чаще. Компьютерное моделирование демографии также показало, что прибрежные районы северного Кюсю продолжали заселяться, причём приток переселенцев мог ускорить рост населения.
Перемещение людей изменило и материальную культуру региона. На севере сформировалась новая традиция изготовления керамики, известная как Собата, а вскоре распространились каменные гарпуны, указывающие на развитие морской охоты. По выводу исследователей, извержение не уничтожило культуру Дзёмон целиком: оно привело к опустошению части южных районов и одновременно способствовало росту населения на севере острова.
Источник: iflscience
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