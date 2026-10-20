Столкновение с протопланетой Тейя: как удар гигантского объекта породил Луну

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| Новость | Наука и космос

Современные компьютерные симуляции показали, что Луна могла сформироваться всего за пять часов после грандиозного космического катаклизма. К такому выводу пришли планетологи, проанализировавшие гипотезу гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой Тейя.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Согласно расчетам исследователей из Юго-Западного научно-исследовательского института и Аризонского университета, мощность удара объекта размером с Марс привела к мгновенному выбросу гигантского объема мантии и коры на орбиту. При этом металлическое ядро Тейи полностью интегрировалось в недра нашей планеты, объясняя необычно малый железный сердечник и низкую плотность естественного спутника.

Главным аргументом в пользу ударной теории остаются идентичные изотопные соотношения в образцах земных и лунных пород, а также аномально высокий угловой момент системы Земля-Луна. Ученые отмечают, что физические свойства сталкивавшихся тел и экстремальный тепловой эффект сыграли ключевую роль в динамике образования спутника, хотя точный возраст Луны до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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