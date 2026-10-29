Столетняя гипотеза рухнула: кометы почти не могли принести «кирпичики» жизни на Землю

Кометы практически не могли занести на раннюю Землю достаточные концентрации пребиотических молекул — ключевых «кирпичиков» жизни. К такому выводу пришла группа учёных под руководством Ричарда Энслоу из Института астрономии Кембриджского университета. Компьютерное моделирование показало: даже если комета несёт нужные вещества, при ударе они почти всегда разрушаются.

Исследователи сосредоточились на цианистом водороде (HCN) — простой и относительно устойчивой молекуле, которую регулярно находят в кометах. При входе в атмосферу Земли кометы летели слишком быстро и под слишком крутым углом. Температура в зоне удара поднималась до десятков тысяч градусов, и хрупкие органические соединения испарялись.

В большинстве из сотен тысяч смоделированных сценариев ни одна комета не доставила пороговое количество HCN, необходимое для запуска пребиотической химии. Успешная доставка, по оценке авторов, — событие с вероятностью порядка одного на миллион: нужны одновременно правильная скорость, угол входа, падение на сушу, а не в океан, и мгновенный старт химических реакций до того, как вещество разбавится.

Число столкновений комет с Землёй резко упало уже в первые 500 миллионов лет существования планеты, поэтому шансов было крайне мало. Гораздо чаще молекулы могли бы синтезироваться на самой Земле или поступать с астероидами, которые бомбардировали поверхность намного интенсивнее. На Марсе ситуация выглядела чуть лучше: меньшая масса планеты и более разреженная атмосфера снижали скорость ударов, поэтому больше комет могло доставить вещество в целости. Однако и там вероятность остаётся низкой.

Источник: iflscience