Стартапа Electric Plant планирует использовать программное обеспечение на базе искусственного интеллекта под названием Bombadil для анализа электрических сигналов, с помощью которых растения «общаются» между собой. Это позволит получать подробную информацию об их потребностях.

Так может выглядеть устройство компании Electric Plant Автор: Sparknify Источник: www.sparknify.com

Идея такой разработки пришла основателю компании Джастину Масту после прочтения исследования, в котором комнатное растение было подключено к датчикам и помещено в моторизованную конструкцию. Этот необычный эксперимент показал, что растение способно «общаться» посредством электрических сигналов: если ему, например, требовалось больше света, оно посылало электрические импульсы через свои ткани. Компьютер фиксировал эти сигналы и перемещал конструкцию с растением ближе к источнику света.

С 2024 года Electric Plant собирает данные с помощью специальных датчиков. В общей сложности информация получена примерно от 1400 растений, представляющих 100 различных видов; именно на этих данных обучается система Bombadil. Сообщается, что в число растений, которые Bombadil якобы «понимает», входят самые разные представители флоры — от папоротников и секвой до томатов и георгинов.

Стартап Electric Plant недавно привлек начальное финансирование в размере 11,2 млн долларов для вывода своего программного обеспечения и датчиков на рынок. По мнению компании, в распоряжении фермеров, садоводов и работников лесного хозяйства сейчас имеются лишь весьма приблизительные инструменты для определения потребностей растений — например, в воде, питательных веществах или свете. Датчики почвы, спутниковые снимки и приборы для измерения освещенности (включая ручные спектроскопы) дают недостаточно точную картину.

Датчики от Electric Plant должны быть дешевле тех, что используются сегодня в коммерческом растениеводстве. Нынешние версии датчиков предназначены прежде всего для деревьев. Устройство выполнено в форме стержня, который крепится к растению с помощью винтов из нержавеющей стали; это позволяет фиксировать микровольтовые колебания внутри тканей. Затем данные передаются через базовую станцию.

Получения полной картины состояния растений достаточно всего нескольких устройств на акр (около 0,4 гектара). Как и другие производители оборудования для агросектора, компания Electric Plant обещает повышение урожайности и сокращение расхода воды на 20% и более.

Блог Sparknify, освещающий события в Кремниевой долине, подробно изучил техническую документацию (white paper) по этой технологии. В частности, там указано, что метод работает не одинаково эффективно для всех видов растений, а в ходе испытаний до 25% датчиков выдавали неверные результаты. Независимые полевые испытания пока не проводились.

Источник: Electric Plant