Starship научат заправляться в космосе: без этого SpaceX не сможет отправить корабль на Луну и Марс

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| Новость | Наука и космос

SpaceX предстоит решить одну из важнейших технических задач программы Starship — организовать передачу криогенного топлива между двумя кораблями на орбите. Компания планирует отработать эту операцию, от которой зависит применение Starship в лунной программе NASA Artemis и будущих экспедициях к Марсу. По данным Futura-Sciences, испытание кораблей с передачей топлива планировалось на начало 2027 года.

Автор: NASA Источник: www.nasa.gov

Для полёта к Луне или Марсу Starship потребуется гораздо больше топлива, чем он может израсходовать на вывод самого себя на низкую околоземную орбиту и дальнейший разгон. Поэтому SpaceX рассчитывает заправлять корабль уже в космосе, используя отдельные Starship-танкеры. Для лунного посадочного аппарата может понадобиться около десяти заправочных запусков. Без такой схемы обеспечить необходимый запас топлива для полёта к Луне будет значительно сложнее.

Главная трудность заключается не только в соединении двух кораблей. Жидкие кислород и метан необходимо хранить при крайне низких температурах, а в невесомости жидкости не оседают на дне баков, как на Земле. Перед перекачкой топливо нужно правильно распределить внутри резервуаров, контролировать давление и ограничивать испарение. Дополнительные сложности создают сближение и стыковка тяжёлых кораблей, а также герметичность топливных соединений.

SpaceX уже проверяла перемещение криогенного топлива между баками одного Starship, но передача между двумя отдельными кораблями — следующий этап. Компания рассматривает эту технологию как необходимую для расширения возможностей системы и выполнения дальних космических миссий. От успешной отработки орбитальной дозаправки зависит, сможет ли Starship выполнять роль лунного посадочного корабля в программе Artemis и использоваться для будущих экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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