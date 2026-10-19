Сталактит возрастом 18 тысяч лет раскрыл, как климатические качели повлияли на рождение земледелия

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| Новость | Наука и космос

Климатические изменения после последнего ледникового периода могли влиять на появление первых земледельческих сообществ гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Учёные восстановили историю окружающей среды на Ближнем Востоке по слоям минерального образования из пещеры в Иракском Курдистане. Архив охватывает период от 18 000 до 7 500 лет назад — время, когда люди постепенно переходили к оседлой жизни и земледелию.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

В центре исследования — сталагмит из пещеры Хсарок в горах Загрос. Его химический состав сохранил следы изменений осадков, растительности и количества пыли в атмосфере. Примерно 14 560 лет до нашей эры в регионе стало заметно влажнее, однако около 12 700 года до нашей эры ситуация изменилась: осадков стало меньше, а содержание бария, стронция, цинка и натрия в минеральных слоях увеличилось.

Эти изменения совпадают с крупными климатическими событиями, зафиксированными в ледяных кернах Гренландии. Влажная фаза пришлась на потепление Бёллинг — Аллерёд, а последующее иссушение — на период резкого похолодания, известный как поздний дриас. Получается, что климатические колебания в районе Плодородного полумесяца были связаны с глобальными изменениями, а не только с местными условиями.

Археологические данные помогают понять, почему это важно для истории земледелия. В пещере Палегавра, расположенной примерно в 140 км от Хсарока, следы сезонного присутствия людей встречаются чаще в тёплые периоды и реже во время иссушения. По мнению исследователей, мозаика лесов, лугов, речных долин и горных местообитаний заставляла древние сообщества приспосабливаться к переменам и использовать разные источники пищи.

Эти навыки могли помочь им перейти к земледелию, когда климат стал более благоприятным. Исследование не означает, что земледелие возникло исключительно из-за погоды: оно показывает, как изменения окружающей среды могли влиять на условия жизни и выбор стратегий выживания.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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