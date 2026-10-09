Средняя температура в континентальной части США в сентябре 2026 года достигла 20,7 °C. Это самый высокий показатель для первого месяца осени с начала систематических наблюдений в 1895 году. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), прежний рекорд держался с 1998 года, когда среднемесячная температура составила около 20,5 °C.

Температура оказалась на 2,6 °C выше среднего значения XX века. Аномальная жара охватила значительную часть внутренних районов страны, особенно южные и центральные равнины, долину Миссисипи и территории к востоку. В восьми штатах сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений. При этом отдельные районы северной Калифорнии и Тихоокеанского Северо-Запада оставались холоднее климатической нормы.

Рекорд сопровождался необычно тёплыми ночами. Более чем на 30% территории континентальных США, где проживает около 80 млн человек, средняя ночная температура стала самой высокой для сентября за весь период наблюдений. Одновременно засуха распространилась на 89% южного климатического региона страны — это максимальный показатель с октября 2000 года.

На температурную ситуацию влияют долгосрочное глобальное потепление и усиливающийся Эль-Ниньо — климатическое явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. NOAA прогнозирует, что в октябре температура останется выше нормы во многих районах запада США, на северных равнинах и побережье Мексиканского залива. Сочетание этих факторов также повышает вероятность того, что 2026 год войдёт в число самых жарких за всю историю наблюдений.

Источник: iflscience