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В разгар антарктической зимы 2024 года у берегов Восточной Антарктиды возникла полынья площадью более 89 тыс. км² — участок открытой воды, окружённый морским льдом. По размерам он сопоставим с Португалией. Учёные связали появление этой необычно крупной полыньи с шестью мощными потоками тёплого влажного воздуха, которые последовательно достигали региона в июле и августе.

Каждый такой поток, известный как атмосферная река, переносит большие объёмы тепла и водяного пара из низких широт к полюсам. Во время исследуемого события температура воздуха поднималась примерно на 19 °C выше нормы. Плотная облачность и снегопады дополнительно замедляли зимнее охлаждение поверхности и образование нового льда.

Однако одной атмосферы для объяснения произошедшего недостаточно. Устойчивые ветры поднимали к поверхности более тёплую воду из глубин океана, формируя морскую тепловую аномалию, которая мешала воде замерзать. Позднее холодные ветры способствовали образованию нового льда на северной границе открытого участка, частично замкнув полынью. Максимальной площади она достигла 4 августа 2024 года.

Исследователи восстановили развитие события по спутниковым наблюдениям за 1979-2024 годы, измерениям с судов и автономных океанических датчиков. До образования полыньи концентрация морского льда в районе залива Брейд снизилась примерно с 96% в начале июля до менее 25% к 30 июля. Полынья сохранялась несколько дней, после чего исчезла по мере возобновления ледообразования.

Источник: phys.org