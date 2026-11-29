Спутник Terra был запущен 18 декабря 1999 года как один из важнейших элементов программы «Система наблюдения Земли», целью которой было всестороннее изучение окружающей среды планеты. В отличие от многих предыдущих спутников, которые фокусировались на отдельных явлениях, Terra был разработан для одновременного наблюдения за атмосферой, сушей, океанами и процессами, происходящими между ними. Это позволило ученым анализировать взаимосвязи между различными компонентами климатической системы Земли.

На борту находились пять научных приборов. MODIS отвечал за наблюдение за поверхностью планеты, облаками, пожарами и изменениями ледяного покрова. ASTER получал подробные изображения рельефа, которые использовались, помимо прочего, для создания карт высот. MISR наблюдал Землю с разных ракурсов, что позволяло изучать облака и аэрозоли, а CERES измерял радиационный баланс. Пятый прибор, MOPITT, использовался для мониторинга содержания угарного газа в атмосфере.

НАСА предполагало, что этот прибор будет обеспечивать измерения в течение примерно шести лет. Однако Terra превысил свой первоначально запланированный срок службы более чем в четыре раза. Это стало возможным благодаря исключительной прочности конструкции и последующим изменениям в управлении энергией и топливом. Инженеры поддерживали спутник в надлежащем состоянии в течение многих лет, адаптируя его работу к постепенно ухудшающимся техническим возможностям.

К сожалению, первые серьезные ограничения начали проявляться с износом батарей и изменением орбиты. MOPITT был отключен в апреле 2025 года, а тепловая подсистема прибора ASTER была выведена из эксплуатации в январе 2026 года. Ранее был также отключен один из приборов CERES. Оставшиеся приборы продолжали проводить наблюдения, но доступная энергия становилась все более дефицитной.

В конечном итоге НАСА пришло к выводу, что дальнейшее продление миссии больше нецелесообразно. 17 ноября агентство объявило сроки отключения спутника, завершив одну из самых продолжительных глав в истории своих программ наблюдения Земли.

Спутник стал свидетелем событий, которые невозможно наблюдать с поверхности планеты

Почти три десятилетия спутник документировал изменения, происходящие по всей планете. Его приборы отслеживали движение пыли и дыма, изменения в растительном покрове, развитие облаков, температуру поверхности и площадь льда. Данные использовались в климатических исследованиях, сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и мониторинге стихийных бедствий.

Одним из наиболее известных применений спутника было наблюдение за пожарами. MODIS позволил обнаруживать большие площади пожаров и отслеживать распространение дыма по континентам. Эта информация помогла оценить масштаб разрушений и поддержала усилия служб экстренной помощи, ответственных за общественную безопасность. Наблюдения за масштабными пожарами в Австралии и Калифорнии были особенно важны.

Terra также предоставлял информацию о вулканической активности. В мае сообщалось о необычном извержении подводного вулкана в море Бисмарка. Спутники Terra и Aqua зафиксировали огромные столбы пара, поднимающиеся над местом извержения. Наблюдения помогли ученым отследить развитие явления, которое могло привести к образованию нового острова.

Еще один пример — океанографические исследования. Ранее в этом году спутник Terra зафиксировал необычное изменение цвета воды у побережья Флориды. Сильные ветры, вызванные притоком арктического воздуха, взбалтывали мелководье, поднимая мелкие карбонатные отложения со дна моря. Прибор MODIS зафиксировал обширные бирюзовые пятна, что позволило ученым проанализировать этот процесс.

Наблюдения за полярными регионами были не менее важны. В 2025 году появились новости о гигантском айсберге А-84, отколовшемся от Антарктиды. Его последующая миграция отслеживалась, в частности, благодаря данным MODIS со спутников Terra и Aqua. Такие наблюдения позволяют определить темпы изменений, происходящих в полярных регионах, и проанализировать последствия потепления океана.

Однако ценность миссии заключалась не только в фиксации отдельных, впечатляющих событий. Наиболее важным фактором была возможность проводить сопоставимые измерения на протяжении более четверти века. Благодаря этим измерениям исследователи смогли наблюдать долгосрочные изменения в атмосфере Земли, растительном покрове и энергетическом балансе планеты. Данные с спутника Terra были использованы в более чем 27 000 научных публикациях, что иллюстрирует масштаб его важности.

НАСА выведет спутник из эксплуатации, но его история не закончится 1 декабря

Завершение миссии не является результатом одной внезапной поломки. Terra постепенно теряет свои технические возможности, и его орбита менялась в течение нескольких лет. В 2020 году НАСА приняло решение прекратить маневры по поддержанию орбиты, чтобы сэкономить топливо, необходимое для последующего безопасного вывода спутника из эксплуатации. Со временем начали меняться как высота полета, так и время прохождения экватора.

Эти изменения оказывают значительное влияние на качество и сопоставимость наблюдений. Спутник, который в течение многих лет проводил измерения в одно и то же время суток, постепенно начинает наблюдать поверхность при различных условиях освещения. Кроме того, все более жесткие ограничения по электропитанию вынуждают отключать все больше и больше приборов.

Поэтому НАСА приняло решение завершить сбор научных данных 1 декабря. Затем инженеры используют оставшееся топливо для снижения орбиты спутника, подготавливая его к выводу из эксплуатации. Все его системы планируется отключить в январе 2027 года. Аппарат останется в космосе еще некоторое время, постепенно снижая свою орбиту под воздействием атмосферного сопротивления.

Это не означает потерю почти 27 лет измерений. Собранные данные останутся в свободном доступе в архивах НАСА. Американское агентство и учреждения, хранящие данные наблюдений, также разрабатывают решения для облегчения перехода ученых к другим источникам спутниковых данных.

Миссия Terra продолжится с использованием более новых приборов и спутников, но воспроизведение такой длительной и последовательной серии измерений — непростая задача. Каждая смена прибора требует учета различий в методах наблюдений и технических параметрах. Поэтому данные, собранные с декабря 1999 года, останутся важным ориентиром для будущих климатических исследований.

Источник: NASA