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Международная команда ученых впервые зафиксировала скрытые химические стадии природного синтеза пенициллина в реальном времени. Изучение ферментативного процесса, который десятилетиями оставался невидимым для химиков, стало возможным благодаря комбинации передовых методов криоэлектронной микроскопии, спектроскопии и квантово-химического моделирования. Полные результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Catalysis.

Penicillium notatum, источник пенициллина. Автор: Britannica AI Источник: www.britannica.com

Пенициллин и родственные ему бета-лактамные соединения составляют основу антибактериальной терапии уже более восьмидесяти лет. Их биологическая активность определяется наличием четырехчленного бета-лактамного кольца, которое блокирует синтез клеточной стенки бактерий и приводит к их гибели. Несмотря на многолетнюю историю применения антибиотика, точный механизм сборки этой молекулярной структуры ферментами оставался неясным из-за высокой скорости превращений и краткого времени существования переходных форм.

В рамках проекта ученые из Оксфордского университета совместно со специалистами Diamond Light Source, Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, SLAC и других научных центров изучили действие ключевого фермента — изопенициллин-N-синтазы (IPNS). Этот белок катализирует превращение линейной цепочки из трех аминокислот в бициклическое ядро пенициллина. Чтобы отследить процесс, авторы применили метод кристаллографии с временным разрешением на базе рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFEL). Эксперименты проводились в исследовательских центрах Великобритании, США, Республики Корея и Японии.

Рождение антибиотика крупным планом. Серия снимков со сверхбыстрого рентгеновского лазера превратилась в «молекулярный фильм»: на нем видно, как фермент захватывает кислород и атом за атомом выстраивает базовую структуру молекулы пенициллина. Автор: Patrick Rabe Источник: www.nature.com

В отличие от традиционных статических методов, рентгеновский лазер позволил изучать образец при комнатной температуре и физиологическом давлении. Регистрируя дифракционные картины микрокристаллов фермента с интервалами от миллисекунд до нескольких секунд, ученые объединили тысячи снимков в покадровую последовательность — «молекулярное кино» химической реакции с атомным разрешением.

Неожиданные промежуточные соединения в процессе катализа изопенициллин-N-синтазы, выявленные с помощью времяразрешенных исследований с использованием рентгеновского лазера на свободных электронах. Автор: Patrick Rabe Источник: www.nature.com

В процессе визуализации авторы выявили ранее неизвестные промежуточные состояния. Был зафиксирован нестабильный тиоальдегидный интермедиат, образующийся непосредственно перед замыканием бета-лактамного кольца, а также последующая моноциклическая форма, существующая до формирования второго кольца. Кроме того, эксперимент показал, что молекулы воды в активном центре фермента выступают проводниками протонов и направляют перемещение атомов серы и железа.

Авторы отмечают, что полученные данные об атомной кинетике реакции могут послужить основой для биоинженерии ферментов. Понимание этих фундаментальных механизмов открывает возможности для конструирования новых катализаторов и синтеза усовершенствованных антибиотиков в условиях глобального роста устойчивости бактерий к лекарствам.

Источник: nature.com