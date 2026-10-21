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Советы директоров SpaceX и Tesla сформировали специальные независимые комитеты для изучения возможного слияния компаний Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил 20 октября во время обсуждения финансовых результатов SpaceX за третий квартал 2026 года. Сам Маск считает объединение перспективным, однако окончательное решение пока не принято.

По мнению главы обеих компаний, совместная работа может помочь ускорить разработку программного обеспечения для искусственного интеллекта, создание чипов и развитие робототехники. SpaceX и Tesla работают в разных отраслях — космической технике и электромобилях, — но их объединяют инвестиции в ИИ, вычислительную инфраструктуру и автоматизацию.

Переговоры поручены независимым директорам, поскольку Маск заинтересован в решении как руководитель и крупный акционер обеих компаний. Он не участвует в обсуждениях комитетов из-за потенциального конфликта интересов. Возможное слияние должно получить необходимую поддержку акционеров, поэтому создание рабочих групп пока не означает, что сделка состоится.

Источник: techcrunch