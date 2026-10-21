SpaceX и Tesla начали обсуждать слияние: Маск рассчитывает объединить ИИ, робототехнику и производство чипов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Советы директоров SpaceX и Tesla сформировали специальные независимые комитеты для изучения возможного слияния компаний Илона Маска. Об этом предприниматель сообщил 20 октября во время обсуждения финансовых результатов SpaceX за третий квартал 2026 года. Сам Маск считает объединение перспективным, однако окончательное решение пока не принято.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

По мнению главы обеих компаний, совместная работа может помочь ускорить разработку программного обеспечения для искусственного интеллекта, создание чипов и развитие робототехники. SpaceX и Tesla работают в разных отраслях — космической технике и электромобилях, — но их объединяют инвестиции в ИИ, вычислительную инфраструктуру и автоматизацию.

Переговоры поручены независимым директорам, поскольку Маск заинтересован в решении как руководитель и крупный акционер обеих компаний. Он не участвует в обсуждениях комитетов из-за потенциального конфликта интересов. Возможное слияние должно получить необходимую поддержку акционеров, поэтому создание рабочих групп пока не означает, что сделка состоится.

Источник: techcrunch

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 280 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Наука и космос 240 9109 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...