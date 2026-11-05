Сотни гравюр ледникового периода десятилетиями оставались незамеченными в каталонской пещере

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Археологи выявили в пещере Кова-де-ла-Фонт-Майор (Cova de la Font Major) в Каталонии 280 палеолитических изображений, которые долгие годы оставались незамеченными. По числу рисунков это третье по величине собрание наскального искусства ледникового периода на средиземноморской стороне Пиренейского полуострова и самая высокая концентрация таких изображений среди известных в Каталонии. Анализ, опубликованный в журнале Antiquity, показал, что мотивы отличаются от искусства соседнего Франко-Кантабрийского региона. Авторы делают вывод, что на северо-востоке полуострова существовала собственная художественная традиция.

Автор: Josep Maria Vergès Bosch Источник: phys.org
Автор: Josep Maria Vergès Bosch Источник: phys.org

В пещеру приходили с XII века. С 1957 года там бывали туристы, спелеологи и охотники за сокровищами, а в 1993 году её сделали туристическим объектом. Считалось, что стены не подходят для гравировки. Соавтор исследования Жузеп Мария Вержес (Josep Maria Vergès) из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES-CERCA) отметил, что тысячи людей проходили прямо перед рисунками, а некоторые оставляли поверх них имена и даты.

Пиренейский полуостров хранит больше половины наскального искусства верхнего палеолита Европы, но основная часть сосредоточена во Франко-Кантабрийском регионе. По словам соавтора Мириам Салас-Альтес (Míriam Salas-Altès), на средиземноморской стороне около 75% известных собраний включают не больше пяти изображений животных, а свыше 90% не больше двадцати.

Автор: Josep Maria Vergès Bosch Источник: phys.org

Среди находок есть лошадь, для которой линией земли служит край конгломерата, передняя половина тура с рогами и ушами анфас, параллельные линии и сотни петлеобразных гравировок.

Исследователи считают, что регион, ранее казавшийся окраиной, был густо заселён.

Источник: Phys.org

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