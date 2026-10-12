Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Спутник запечатлел соляную равнину Этоша на севере Намибии в необычных синих и красных цветах. На снимке она напоминает инопланетный ландшафт с голубыми водоёмами и облачными разводами, хотя на самом деле это земная территория национального парка Этоша. Изображение опубликовало издание Space.com в рубрике космических фотографий дня 12 октября 2026 года.

Снимок получил спутник Sentinel-2 европейской программы Copernicus 5 апреля 2026 года. Этоша — крупнейшая соляная равнина Намибии. Подобные участки образуются там, где на поверхности накапливаются соль и другие минералы. При наблюдении с земли равнина выглядит преимущественно белой, поэтому космическое изображение заметно отличается от привычного пейзажа.

Главный эффект создаёт обработка данных в ложных цветах. Прибор Sentinel-2 различает 13 спектральных диапазонов, тогда как человеческий глаз воспринимает свет в трёх основных цветовых диапазонах. Поэтому растительность на снимке окрашена в красные тона, а вода и солевые отложения приобретают оттенки синего и белого. Это не просто художественный эффект: такая обработка помогает различать типы поверхности и особенности ландшафта.

Размеры равнины тоже впечатляют: она протянулась примерно на 130 км с востока на запад и занимает около 4760 км². Красные участки вокруг неё обозначают травянистые равнины, саванны и редколесья из mopane — деревьев, которые служат убежищем для слонов, жирафов и леопардов. Один спутниковый кадр показывает сразу и геологические особенности региона, и распределение растительности.

Источник: space.com